První Čech ve hře UFC! S Procházkou můžete vyzvat třeba Jonese

Stejně jako fotbaloví nadšenci holdují hře FIFA, i příznivci MMA se můžou odreagovat u herní konzole. Do hry UFC 4 se navíc přidá balíček, který je velmi zajímavý pro české fanoušky. Součástí rozšíření bude totiž postava Jiřího Procházky. „Je to pro mě pocta. UFC jsem nikdy moc nehrál. Mým favoritem byl vždy hlavně Mortal Kombat, teď už si ale UFC zase zahraju,“ usmívá se bojovník z Hostěradic.

Kdo by si nechtěl vyzkoušet trefit tvrdou levačku jako Conor McGregor nebo život ohrožující zvedák s Francisem Ngannouem? A co takhle naskočené koleno Jiřího Procházky? Fanoušci videoher a smíšených bojových umění dostanou možnost zahrát si v nejnovější verzi hry UFC od vydavatelství EA Sports i za českou hvězdu. Procházka bude totiž součástí rozšiřovacího balíčku bojovníků.

„Je to pro mě pocta,“ komentuje novinku český samuraj, který se netají tím, že si hry na konzoli rád zahraje. Preferuje ale spíše Mortal Kombat. „Můžu tam vidět věci, které se normálně hned tak nevidí. A to mě na tom právě láká. Člověk tam vidí různé styly bojových umění, ale v takovém provedení, že jsou opravdu úžasný,“ vysvětluje Procházka vášeň pro sérii a s nadsázkou nevylučuje, že by v budoucnu mohl být přidán i tam. „Musím ale ještě projevit své super schopnosti.“

Ke hře od EA Sports se váže i jedna zajímavá kletba. Od roku 2015 totiž každý, kdo se objevil na jejím obale, v příštím souboji prohrál. Druhému vydání vévodili Conor McGregor a Ronda Rouyseová, ta prohrála hned, co se vydání hry oznámilo. To Ir sice další zápas zvládl, ale ihned, co se disk s jeho obličejem na obalu vyslal do oběhu, zažil premiérovou porážku v UFC.

Třetí vydání? Opět McGregor a prohra s Chabibem Nurmagomedovem. Poslední obětí se stal Jorge Masvidal, když nezvládl po vydání zatím posledního dílu titulový střet s Kamarem Usmanem. Jediným, komu se tak podařilo kletbu zlomit, byl Israel Adesanya. Ten stojí na obalu po boku Masvidala, ale na jeho vítězství nad Paulem Costou ani mocná hra nic nezměnila.