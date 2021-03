Začíná Minecraft turnaj v režii závodníka Formule 1, bude se hrát až o 25 tisíc dolarů

Britský automobilový závodník reprezentující stáj McLaren je vášnivým hráčem her. Lando se kromě klasického hraní těší z růstu svého streamovacího kanálu, na kterém má přes 700 tisíc odběratelů. Zaměřoval se především na Call of Duty Warzone, s čím souviselo i založení esportové organizace Quadrant, která se měla aktivně účastnit Call of Duty ligy. K překvapení všech ale přesunul svou pozornost k Minecraftu.

Minecraft Invitational začíná 3. března v 7 hodin večer středoevropského času. Turnaj můžete sledovat na oficiálním kanále Twitch Rivals. Těšit se můžete na čtyři týmy, včetně jednoho, kterému bude velet sám Lando. Cílem jednotlivých celků bude získat body během tří různých miniher, které byly vytvořeny speciálně pro tuto akci:

Game 1: The Walls

Game 2: Boat Racing

Game 3: Bow Bash Finále

Seznam potvrzených účastníků:

Lando Norris (Jezdec F1)

Alex Albon (Jezdec F1)

Max Fewtrell (Automobilový závodník)

DrLupo (Streamer)

xChocoBars (Streamer)

SuperGT (Quadrant YouTuber)

FNG (Quadrant YouTuber)

Aarava (Quadrant content creator)