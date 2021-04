Twitch se rozhodl zakročit proti účtům botů, streamer xQc přišel o dva miliony sledujících

Twitch oznámil, že útočí na zhruba sedm milionů botů, kteří vylepšovali účty mnoha streamerům. Streamer xQc tak ztratil velké množství sledujících a aktuálně spadly jeho čísla na pět a půl milionů opravdových fanoušků. I přes obrovský propad je xQc stále jeden z nejlepších streamerů na Twitchi a patří mezi nejsledovanější vysílající roku 2021.

„Oni je prostě odebrali. Ztratil jsem zhruba dva miliony sledujících, ale čísla pro mě nic neznamenají,” vyjádřil se xQc na svém streamu. Félix „xQc” Lengyel je jedním z prvních, kteří takovému problému čelí. Vzhledem k tomu, jaký si dala platforma Twitch cíl je pravděpodobné, že se podobného scénáře brzy dočkají i další známí streameři. Důvodem celé akce je porušení pravidla „follow-botting a view-botting”, které Twitch aktuálně řeší a snaží se proti jeho porušovatelům bojovat.

„Většina těchto účtů byla detekována machine learning technologií, kterou plánujeme stále zlepšovat,” sdělil Twitch.

Na základě nedávného příspěvku Twitch vysvětlil, že praktika „view-botting” uměle ovlivňuje živá vysílání a zároveň vytváří falešná čísla pomocí skriptů, která následně přidávají vysílajícímu více konkurenčních diváků, než doopravdy má. V některých případech je to doprovázeno i „chat activity bots”, kteří uměle vytváří interakci mezi streamerem a jeho diváky.

Problém „follow-botting” značí falešné sledující, kteří mají uměle vytvořit co největší fanouškovskou základnu streamera, vzhledem k tomu že jsou profily nereálné je ale jejich praktický dopad nulový, ve velkém množství až kontraproduktivní. Falešné profily jsou ovšem velmi sofistikované a snaží se vypadat jak nejrealističtěji to jen jde, proto je pro Twitch prioritou zlepšovat machine learning technologii a detekovat takových účtů i přes komplikace co nejvíce.

„Takto uměle vytvořený zájem omezuje růst i legitimním streamerům a zároveň to poškozuje komunitu jako celek. Falešní diváci nikdy doopravdy nepomohou vytvořit kariéru streamera, protože takoví diváci nevytváří zdravou a reálně angažovanou komunitu,” dodal Twitch.

Zdroj: win.gg