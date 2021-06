Sentinels si pojistili TenZe neuvěřitelnou sumou přesahující jeden milion dolarů

Po měsících nejistoty se jeden z nejlepších hráčů FPS her konečně dočkal jistého kontraktu. Na základě dostupných informací je jisté, že se Cloud9 dohodli se Sentinels na přestupu kanadské hvězdy Tysona „TenZ“ Ngo.

„Abych to uvedl do kontextu, bylo to pro nás velice náročné rozhodnutí (přestup TenZe) protože jsme věděli, že na Sentinels narazíme v kvalifikaci na VCT Masters Reykjavik,” sdělil CEO Cloud9 Jack Etienne. Sentinels a Cloud9 uzavřeli v březnu dohodu o zapůjčení TenZe na hostování, dohoda nicméně obsahovala i opci na odkup ze strany Sentinels, kterou nyní údajně uplatnili.

Celková suma přesahuje milion dolarů, přesnou částku ale ani jeden z celků nezveřejnil. TenZ několikrát zmínil, že by si přál zůstat v Sentinels, jeho kontrakt v Cloud9 ale vnášel do celé situace mnoho otazníků. Dohoda přichází pouze pár dní po výhře Sentinels na turnaji VCT Masters Reykjavik, což posunulo organizaci mezi ty nejlepší na scéně.

TenZ se ke Cloud9 připojil už v roce 2019 jako člen Counter-Strike týmu, následně byl ale poslán na lavičku a po nějaké době se přesunul k VALORANTU. Po čase stráveném v Cloud9 Blue se rozhodl přerušit profesionální kariéru a stal se obsahovým tvůrcem pro Cloud9, na začátku roku 2021 se nicméně vrátil k profesionálnímu hraní s týmem Sentinels.

Severoamerická organizace Sentinels nedávno zažila krizi když byl její člen Jay „sinatraa“ Won suspendován kvůli údajnému sexuálnímu obtěžování, TenZ nicméně zastoupil jeho místo a svými výkony se osvědčil. Sinatraa je stále součástí Sentinels a po uplynutí trestu se plánuje vrátit na profesionální scénu, je ale klidně možné, že jeho místo už natrvalo zabere právě TenZ.

