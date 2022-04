Netflix by se měl v budoucnu zapojit do esportu, myslí si zakladatel a bývalý ředitel společnosti

Mitch Lowe byl u zrodu populární streamovací služby Netflix a roky působil na pozici výkonného ředitele. Nyní už ve společnosti není a zabývá se investicemi. Právě on bude jeden z hostů na Esport Summitu. V rozhovoru prozradil jaký vztah má ke gamingové a esportové komunitě a co by radil vzhledem k ní Netflixu.

Jaký je důvod vaší návštěvy Esport Summitu?

Víte, Praha je nádherné město. Kdo by ji nechtěl navštívit. Ale důležitější je, že vidím mladé lidi jako ty, kteří budou vytvářet budoucnost, ty kteří jsou zapojení v gamingu a esportu. A pro mě je to tak, že každý, kdo se zajímá o média a zábavu, by měl dorazit.

Počítá Netflix do budoucna se zapojením se do komunity gamingu, potažmo esportu?

Je to jen můj názor, já už nepracuji v Netflixu, ale gaming a esport je už součástí našich životů. Můj názor je, že Netflix, aby si zachoval svoji prestiž, by se měl nějakým způsobem zapojit do části esportu nebo gamingu,

Jak na vás tato komunita působí?

Každým rokem jsem překvapen novými způsoby interakcí mezi lidmi, hlavně v gamingu online. V tomhle vidím jistý metaverse, kde se setkávají lidé z Číny, jihovýchodní Asie, Evropy, Severní i Latinské Ameriky. Vidím jak se tudy valí kreativita mladých lidí