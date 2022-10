Atmosféra jak na hokeji. Je tu finále milionové esportové ligy. Buď u toho!

Velká stage, plné ochozy fanoušků, soutěživost a skvělá show. To jsou jen fragmenty toho, co čeká tuzemský esport od 6. do 9. října v pražských Letňanech. V prostorách tamního výstaviště se koná herní veletrh For Games.

Pořadatelé největší esportové soutěže Sazka eLEAGUE navazují na úspěšný minulý ročník, který si ocenili jak fanoušci, tak samotní hráči. Účast na velké scéně si pochvaloval i jedna z největších českých hvězd v Counter-Strike David Bílý.

“Minule to bylo fakt velké a fanoušci byli úplně šílení. Hrozně jsem si to užil a jsem rád, že jsme letos favorité,” popsal Bílý, který hraje za liberecký tým Sinners pod přezdívkou forsyy a jeho cenovka se pohybuje v řádech milionů korun.

Větší produkce a atmosféra jak z hokejových arén

Organizaci za společnost Czech News Center (CNC) má na starosti Filip Štěrba. “Máme připravenou větší stage, která bude páteří celého veletrhu For Games. Chystáme i bohatý doprovodný program. Vyladili jsme zahajovací ceremoniál, součástí bude i módní přehlídka s merchem jednotlivých týmů a fanoušci se budou moci potkat s řadou oblíbených influencerů. V čele se Xnapym, který provede zápasy v Counter-Striku,” přibližuje Štěrba.

Inspiraci brali organizátoři z řady světově proslulých esportových akcí, takže se návštěvníci veletrhu rozhodně nebudou nudit. Fanoušci Counter-Striku dokáží být bouřliví stejně jako kotel na zápasech třeba v hokeji.

Veletrh For Games je na programu od čtvrtka 6. října do neděle 9. října.

“Atmosféra turnaje, podpora diváků, spoluhráči jsou něco, co dělá z počítačových her esport."

- Vít Pohlot, reprezentant Dynama Eclot

Čtyřmilionové prize money!

Před tisícovkami lidí se utkají ty nejlepší tuzemské týmy v herních titulech Counter-Strike a Dota 2. Hrát se bude o rekordní prize money. CNC ve spolupráci s hlavním partnerem společností Sazka rozdávají jen v roce 2022 na 4 000 000 korun!

