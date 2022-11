SpajKK: Grand Finále Knedlíčkům prostě sedlo, TeaBone je světová hvězda. Jak vidí budoucnost PUBG?

Influencer, streamer a caster PUBG Sazka eLEAGUE Martin "spajKK" Beneš bilancuje nad druhým splitem. Řeč se stočila kromě vítězného týmu Knedlíčci, které tvořili hráči Skade i hvězda Heroic TeaBone, taky na další medailisty i příjemné překvapení v podobě mladé sestavy Gifted.uRage. Jak se podle něj vyvíjí fenomén PUBG globálně? A jak do něj promlouvá mobilní verze? Více v rozhovoru.

Vítězství urvali Knedlíčci, jejichž torzo tvořili hráči SKADE. Překvapilo tě, jakým stylem?

Knedlíčci byli jedním z favoritů od samotného začátku, ale to jakým způsobem zdominovali celé grandfinále nečekal nikdo.

Co bylo hlavním důvodem jejich úspěchů?

To že jim to prostě sedlo. Od komunikace, přes individuální skill, až po týmový duch. Hráli profesorsky, všechny fighty které brali, tak měli pod kontrolou Za celou dobu k sobě v rámci bodů nikoho nepustili, což jim umožňovalo hrát svoji hru, nikoliv se přizpůsobovat a dohánět killy nebo samotné body.

Co tě nejvíce v Grand Finále překvapilo?

To jaký je rozdíl v týmech. Přeci jen jsme tu měli 16 nejlepších CZ/SK týmů, ale přitom některé týmy se do samotného Grand Finále herně vůbec nedostali. Byl taktéž vidět, za mě zbytečně, velký respekt vůči Knedlíčkům, kteří toho samozřejmě využili a následně si dělali co chtěli.

TeaBone je světová hvězda, mnozí hráči se mu ale přiblížili

Kam řadíš v uplynulém splitu individuálně TeaBonea, MVP ligy? V čem předčil ostatní?

Jde vidět, že tato světová hvězda není nadarmo v týmu Heroic. Krásně nám ukázal, že i my tu máme individuálně skvělé, světové hráče kteří byli v rámci statistik hned za ním. Nowikk ho třeba dokázal ve všem, kromě killu, přeskočit.

Druhé místo berou bývalí hráči ENTERPRISE, hrající pod názvem SHEESH. Jak hodnotíš jejich výkony a proč to nestačilo na obhajobu?

Začátek turnaje, který jim zas a znova nesedl. Od samotného začátku tahali za kratší provaz a trvalo jim hodně dlouho než se do hry poradně dostali.

Cryptova bronzová – je to za očekáváním nebo naplnili svůj potenciál?

Zasloužený bronz. Cryptova hrála pozičně dobře, ale fighty nezvládala úplně dle mých představ. Kdyby jsme srovnali jejich fighty s Knedlíčky, tak právě oni vždy odcházeli maximálně s jedním knockem z daného fightu, ale u Cryptovy to byly ztráty vždy v podobě hráčů.

Kdo z týmu tě v Grand Finále nejvíce zklamal?

Není vyloženě žádný tým kdo by mě zklamal. Spis mi přišlo, že většina těch týmu se spokojila s tím, že na prvních třech místech skončí Knedlíčci, Sheesh, Cryptova a oni budou někde za nimi. Snad jediný tým, který to takto neměl, tak byl tým Gifted.uRage, kteří byli za mě překvapením turnaje a zasloužili si bednu. O kousíček 4. místo je ale taky krásné místo pro tyto mladé hráče.

PUBG bohužel není úplně na výsluní

Vedle Cryptovy hráli i Dark Tigers – myslíš si, že se v budoucnu dočkáme více profesionálních organizací? Nebo přijde opačný trend?

Bojím se, bojím. PUBG momentálně není úplně na výsluní a těch nových hráčů a organizaci do této hry moc nepřichází, ba naopak mají tendenci odcházet. Je mi to neskutečně lito, když vidím ty hráče kteří neustále grindí, od samotného začátku PUBG.

Když jsem hrával i já a není jim doručena ta možnost si zahrát za peníze v nějaké větší organizaci u nás. Přeci jen spousta hráčů do toho dávají tisíce hodin a není jim to v této podobě vráceno.

A co globálně? Myslíš si, že PUBG má potenciál stoupat a nabírat fanouškovskou a hráčkou základnu?

Bohužel ne.

Na závěr se stočím k PUBG Mobile. Je to v uvozovkách konkurent klasické verze nebo naopak přidaná hodnota a proč?

Určitě přidána hodnota, PUBG Mobile oslovuje úplný jiný styl hráčů, než-li klasické PUBG. Hráči mobilních her jsou převážně mladší hráči a je jen dobře, že PUBG šlo i tímto směrem. Třeba díky tomu přejdou někteří hráči právě na klasické PUBG, protože PUBG Mobile je v dosti aspektech hodně omezené.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem kdo si tento rozhovor přečetli, máte můj respekt, že vás moje názory ohledně PUBG ještě zajímají a celé komunitě, ať už hráčské, tak divácké, že stále podporujete svoji pozorností PUBG scénu.