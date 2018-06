Fantasy MS ve fotbale je tu! Postav nejlepší tým a hraj o 160 tisíc

A je to tady! Jedna z největších sportovních akcí se kvapem blíží, fotbaloví fanoušci se nemůžou dočkat. Brzy totiž vypukne mistrovství světa ve fotbale v Rusku a se Sazka Fantasy můžeš být u toho. Jak? Sestav si vlastní tým z reálných hráčů a hraj o 160 tisíc korun!

K fotbalovému MS pořádanému 14.6. až 15.7. si budeš moci na Sazka Fantasy sestavit svůj vlastní tým a poslat ho do hry o ceny za více než 160 000 Kč. Vyhrát můžeš v celkovém pořadí turnaje, ale i v jednotlivých kolech. Takže nezapomeň, že nikdy není pozdě se zapojit do hry! Je to jednoduché, stačí si zvolit svou jedenáctku z hráčů všech národních týmů.

Tvůj tým pak bude automaticky pokračovat z jednoho soutěžního kola turnaje do druhého. Mezi koly můžeš svůj tým libovolně měnit, ale i pokud ho nezměníš, tvoji vyvolení v turnaji soutěží dál a sbírají pro tebe fantasy body.

Sestav si vlastní tým z hráčů MS ve fotbale a hraj o 160 tisíc korun! >>

Turnaj bude rozdělen na 19 kol. V každém kole se bude rovnou hrát o ceny v hodnotě 6 600 Kč v podobě nákupních poukázek a bonusů na kurzové sázení SazkaBet. A celkové výhry? Za umístění v turnaji podle celkového bodového zisku: 1. místo: 20 000 Kč, 2. místo: 5 000 Kč, 3. místo: 3 000 Kč, 4. místo: 2 000 Kč. Navíc, vítězové turnaje budou zveřejněni v tištěném vydání deníku Sport. A to stále není všechno. Tým, který ve kterémkoli soutěžním kole turnaje získá za celý turnaj nejvíce bodů, vyhrává 9 000 Kč.