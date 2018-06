Největší hvězdy MS? Messi s extra motivací i nejlepší střelec bundesligy

Neymar

Nejzářivější hvězda největšího favorita, nejdražší hráč světa... těch NEJ je kolem Neymara snad až příliš. Brazilská superstar musela vinou zranění vynechat konec sezony v PSG, do přípravy před MS ale naskočila v plné síle. Neymar je hlavní útočnou zbraní Brazilců, od kterých se očekává velký přísun gólů - vyplatí se na něj vsadit.

Lionel Messi

Dal 45 gólů v 54 zápasech, nad hlavu s Barcelonou pozvedl titul pro španělského mistra, a teď chce další cenný kov. Mistrovství světa v Rusku bude pro Lionela Messiho, který už několikrát pohrozil koncem v reprezentaci, téměř jistě poslední velkou mezinárodní akcí. Argentinský lídr tak bude mít extra motivaci vystřílet svému týmu úspěch.

Cristiano Ronaldo

Svou zemi dovedl k triumfu na EURO, Real Madrid hned k třem triumfům v Lize mistrů v řadě. Nebyl by to ale Ronaldo, sběratel trofejí, aby nechtěl víc. Portugalci možná nepatří mezi největší favority šampionátu, o to víc zodpovědnosti bude na Ronaldových bedrech naloženo. Jeho forma od začátku kalendářního roku dokazuje, že by měl těm, kdo si jej vyberou do svého týmu, přinést víc než dost bodů.

Antoine Griezmann

Didier Deschamps ukázal na něj. Antoine Griezmann bude jedničkou v útoku Francie. Šikovný útočník, který se blýskl i ve vítězném finále Evropské ligy, bude táhnout zemi galského kohouta za kýženým úspěchem. A třeba i váš tým za skvělou výhrou.

Timo Werner

Nejlepší německý střelec z kvalifikace, Sandro Wagner, se do nominace nevešel, obhajující šampioni ale mají mladou pušku, na kterou se mohou spolehnout. Timo Werner v dresu RB Lipsko dvě sezony po sobě patřil mezi nejlepší střelce bundesligy. Než se obránci stačí ohlédnout, uteče jim a tváří v tvář brankáři prokáže svůj zabijácký instinkt. Věříte Němcům? Najděte v týmu místo pro Wernera.