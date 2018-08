Tipy a možné sestavy pro ligu: Opava zabere, formu má Švenger

Bohemians - Sparta • Foto Sazka

Sparta začala sezonu čtyřmi výhrami a klopýtla až před týdnem doma s Příbramí. Proti Bohemians se jí ale daří, o čemž svědčí i vzájemná bilance obou mužstev (3 - 8 - 21). Proti svému bývalému klubu se bude chtít ve sparťanském útoku vytáhnout Benjamin Tetteh (11,7 milionu).

Příbram - Liberec • Foto Sazka

Příbram patří v nové sezoně k největším překvapením a ligu výrazně oživila. V jejím dresu řádí talentovaný Jan Matoušek, který pomohl přihrávkou na první gól v duelu se Spartou k remíze 2:2. Do Sazka Fantasy bychom vám doporučili ale jiného příbramského borce, a to brankáře Milana Švengera (9,5 milionu), který v minulém kole předvedl, že má skvělou formu. Navíc Libereci se zatím v nové sezoně střelecky příliš nedaří.

Opava - Karviná • Foto Sazka

Další utkání nováčka z Opavy v brněnském azylu. Tentokrát ale proti Karviné, kterou nezachytil začátek sezony v dobré formě. Opava by se v souboji týmů ze dna tabulky mohla chytit a odrazit k lepším výkonům. Svým útočným stylem by mohla Karvinou udolat, proto doporučujeme opavského střelce Nemanju Kuzmanoviče (10 milionů).

Ostrava - Dukla • Foto Sazka

Baník je v laufu a proti trápící se Dukle je favoritem. Historická bilance sice hovoří ve prospěch Pražanů, ale Baník jede na vítězné vlně a proto doporučujeme hráče z jeho kádru. Tím vyvoleným je Martin Fillo (11,8 milionu), který by mohl přichystat nějakou tu gólovou přihrávku pro některého z útočníků.

Teplice - Slavia • Foto Sazka

Teplice čeká na domácím hřišti těžký úkol. Slavia, která v minulém kole prohrála na svém stadionu s Jabloncem bude chtít napravit své zaváhání a získat všechny tři body. Sešívaní navíc v této sezoně ještě nedostali na hřištích soupeřů ani gól. Klíčový pro jejich hru je výkon Josefa Hušbauera (12,9 milionu).

Plzeň - Mladá Boleslav • Foto Sazka

Obhájce titulu má sice po pěti kolech plný počet bodů, ale herně to zatím není úplně ono. Proti Mladé Boleslavi, který v posledních letech dokázala z Plzně body získat, bude ale Viktoria favoritem. Nula v obraně a nebezpečnost při standardních situacích na útočné polovině nám velí doporučit Romana Hubníka (12,7 milionu).

Jablonec - Olomouc • Foto Sazka

Souboj Jablonce s Olomoucí by mohl nabídnout zajímavou, vyrovnanou bitvu. Domácí jsou povzbuzeni výhrou nad Slavií, Sigma naopak povedeným výkonem proti Seville. Ve prospěch Jablonce by mohlo hrát to, že Olomouc má za sebou právě toto náročné utkání a další ji ve čtvrtek čeká. Doporučujeme tedy Michala Trávníka (13,1 milionu), který by mohl být tím hráčem, který zlomí zápas ve prospěch severočechů.

Slovácko - Zlín • Foto Sazka

Posledním zápasem 6. kola je duel Slovácka se Zlínem. Oba týmy jsou na tom podobně a v tabulce je dělí jediný bod. Dá se očekávat vyrovnaná bitva se vším všudy. Podobně jako u Plzně doporučujeme obránce, a to Stanislava Hofmanna (8,6 milionu), který je momentálně nejlepším střelcem Slovácka.