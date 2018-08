Startuje fantasy US Open! Sestav vlastní tým a bojuj o 30 tisíc

V pondělí odstartuje poslední letošní grandslamový turnaj v tenise. US Open samozřejmě odšpuntuje i dlouhodobý fantasy turnaj spojený právě s grandslamem v New Yorku. Turnaj je rozdělen do šesti kol, v v pěti z nich se hraje o pět tisíc korun. V tom šestém se pak soutěží o podepsaný ručník a potítka Tomáše Berdycha. Více podrobností ZDE >>>

V pátek pokračuje už 7. kolem i nejvyšší česká fotbalová liga. V tom se rozdělí tři tisíce korun, navíc v sobotu proběhne bonusová soutěž o vstupenky na utkání FC Viktoria Plzeň – SFC Opava. Nezapomeňte, že první místo v podzimním turnaji vyhrává 30 tisíc korun v hotovosti.

Sestav si vlastní tým z tenistů na US Open a hraj o 30 tisíc a vybavení Tomáše Berdycha >>>

O víkendu pokračuje i anglická Premier League, kterou čeká 4. kolo. Na Sazka fantasy si budete moct zasoutěžit o ceny v hodnotě pět tisíc korun. V dlouhodobém podzimním turnaji se navíc hraje o ceny za 120 tisíc korun, přičemž první místa si rozdělí 15 tisíc korun.

A těšit už se můžou i fanoušci hokeje, už 14. září totiž roztáhne oponu hokejová extraliga, s s níž samozřejmě odstartuje dlouhodobý turnaj o 30 tisíc korun.