Tipy a možné sestavy pro ligu: Vyplatí se zlínské věže i talent z Teplic

Oba týmy patří k překvapením aktuální sezony. Moravský šlágr bude pořádně vyrovnaný a okořeněný návratem Bohumila Páníka, který Fastav dříve vedl. Zlín před vlastními fanoušky ještě neprohrál. Baník se po porážce se Spartou lehce zasekl. Mírným favoritem jsou tedy domácí. Sázka na dvojici útočníků by se mohla vyplatit. Jean-David Beauguel stojí (11,4 milionů) a Tomáš Poznar jen 11,2 milionů.

Dukla už mírného zlepšení pod novým koučem Skuhravým dočkala. Co Olomouc? Zvednou se konečně svěřenci Václava Jílka, nebo jeho pozice bude dál slábnout? Bookmakeři favorizují Sigmu. A nejlepším střelcem Hanáků za poslední dvě sezony je Jakub Plšek (11,6 milionů).

Příbram venku? Žádná sláva. S výjimkou senzační remízy na Spartě to nemají Středočeši vůbec snadné. I proto by toho mohla Karviná využít. Navíc ona body nutně potřebuje. Produktivní jsou Lukáš Budínský (11,4 milionů), Tomáš Wágner (11,7 milionů) a tajný trumf může být Ba Loua (7,6 milionů).

Boleslav válí a pálí! Na jejím hrotu operuje momentálně nejlepší střelec FORTUNA:LIGY Nikolaj Komličenko (12,3 milionů). Vyplatit se ale mohli i jeho asistenti – Tomáš Přikryl (6,4 milionů) či Tiémoko Konaté (9 milionů).

Brněnský azyl Slezanům moc nesvědčí, čehož by mohli využít ve svůj prospěch Severočeši. A kdo za ně dává branky? Přece David Vaněček (8,1 milionu) a talentovaný Patrik Žitný (8,1 milionu).

Kanga je zpět! Co to udělá se Spartou? V domácím prostředí by se gabonský středopolař mohl Letenským hodit. I proto se předpokládá, že Liberec na Letné na tři body nedosáhne. Navíc se do formy dostává Benjamin Tetteh. Byl to on, kdo rozhodl bitvu s Baníkem. Jeho cena je 11,2 milionu.

Vršovické derby to je vždy zajímavá podívaná. Nicméně Slavie jde do zápasu po náročné bitvě v Evropské lize proti Bordeaux a Bohemians mají početnou marodku. Vyplatí se spíš vsadit na defenzivní hráče v případě, že by utkání dopadlo bez branek. Pokud by však slávisté zabrali, asistence či vstřelený gól Vladimíra Coufala (10,7 milionů) by nemusel být daleko od reality.

Oba týmy po náročných zápasech v Evropské lize. Oba nejsou v ideálním psychickém rozpoložení. Výsledek? Vše nahrává remíze. Za hosty pálí Michael Krmenčík (10,7 milionů). Za domácí zase Michal Doležal (10,7 milionů). Volba je na vás.