Tipy a možné sestavy pro ligu: Komličenko bude zase řádit. Co šlágr?

V pátečním utkání mezi Bohemians a Karvinou se nečeká příliš branek, vyplatit by se tak mohla sázka na defenzivní hráče, a to spíše z domácího týmu. "Klokani" se zatím drží statečně, v devíti utkáních inkasovali 12 gólů. Nula vzadu by byla příjemná, krajní beci Martin Dostál (6,7 milionů) a Till Schumacher (7,2 milionů) navíc celkem tíhnou i směrem dopředu. A co je důležité, defenzivní hráče Bohemians pořídíte za velmi dobrou cenu.

Obrovský šlágr kola se odehraje už v pátek. Není příliš jednoduché toto utkání nějak tipovat, za nás bychom ale vsadili spíše na hosty a její hráče. Rumunský záložník Nicolae Stanciu v minulém utkání proti Liberci řádil, pod výhrou 4:1 se podepsal dvěma brankami a dvěma asistencemi. Sedla mu změna rozestavení na 3 - 5 - 2, je vidět, že má formu. Za 11,2 milionů by se mohl vyplatit.

Sestav si vlastní tým z hráčů fotbalové ligy a hraj o 200 tisíc korun >>>

Dukla je poslední, z devíti utkání bodovala jen jednou (1 - 0 - 8). S příchodem nového trenéra Romana Skuhravého sice přišla první výhra, v minulém utkání ale Pražané opět padli na hřišti Olomouce. Zlín je rozjetý, drží se mezi předními celky a hraje pohledný fotbal. V týdnu nastřílel devět gólů v MOL Cupu na hřišti divizního Slavičína. Sázet góly by svěřenci Michala Bílka mohli i na Julisce, proto doporučujeme vsadit na útočníka Jeana-Davida Beaugela za 12,3 milionů.

Devět zápasů, deset gólů. Boleslavský útočník Nikolaj Komličenko má namířeno na zajímavý rekord, v úvodu sezony doslovo řádí. V posledních pěti zápasech dal v každém branku, celkem jich za toto období nasázel osm! V zápasech Příbrami i Mladé Boleslavi padá dost branek, sázka na ruského útočníka by se tak měla jednoznačně vyplatit. I těch 12,5 milionů by mělo znamenat výbornou investici.

Z šesti vzájemných utkání v nejvyšší soutěži Slovácko porazilo Opavu hned čtyřikrát. Slezanům se zatím po postupu nedaří na hřištích soupeřů, kde prohráli všechny čtyři zápasy s hrozivým skóre 2:12. V utkání věříme spíše Slovácku, které by po pěti inkasovaných gólech v Mladé Boleslavi mohlo zapracovat na defenzivě. Co do branky šoupnout Michala Daňka za parádní cenu 6,1 milionů?

Velmi těký zápas na tipování. Liberci se zatím příliš nedaří, doma ve čtyřech zápasech hned třikrát remizovali. Olomouc je na tom ještě mnohem hůř, i kvůli účasti v předkole Evropské ligy je aktuálně až na 15. místě s pouhými šesti body na kontě. Je těžké vybrat nějaký tip na hráče do sestavy, upřímně bychom se tomuto zápasu spíše vyhnuli. Zajímavý by mohl být ale liberecký záložník Rolando Aarons, který nedávno přišel z Newcastlu, za slušnou cenu 7,8 milionů.

Šlágr kola číslo dvě se odehraje v neděli, kdy Baník přivítá ve Vítkovicích pražskou Slavii. Menším favoritem jsou "sešívání", které ovšem trápí marodka, na které jsou Van Buren, Sýkora, Alvir a v posledním kolě nově přibyl Tecl, s otazníkem jsou starty Jugase, Hromady, Olayinky, Deliho a Škody, který by však měl naskočit od začátku na hrotu. Výbornou formu má záložník Jaromír Zmrhal (10,8 milionů), který rozhodl poslední dva duely proti Bordeaux a Bohemians, které shodně skončily výhrou Slavie 1:0.

Teplicím se v sezoně zatím nedaří, proto v týdnu došlo ke změně trenéra. Stanislav Hejkal by do týmu mohl přinést nový impulz, nicméně ho nečeká úplně lehká premiéra. Na Stínadla přijede v neděli Jablonec, který po slušném vystoupení v Evropské lize v minulém kole přejel doma Plzeň 3:0. Jablonec se nicméně bude muset obejít bez střelce Martina Doležala, jehož by však mohl nahradit jiný útočník Jan Chramosta. Pořídíte ho za 8,9 milionů.