Tipy a sestavy pro ligu: Pálit bude Beauguel. Kdo by měl nastoupit v derby?

Teplicím se v posledních týdnech příliš nedaři, s 12 body se krčí na 13. místě tabulky a vypadá to, že v aktuálním ročníku budou mít dost práce se záchranou. Bohemians zatím mají dost výkyvy, které přišly i v posledních třech kolech. Po výhře v Opavě přišla domácí remíza s Plzní po dobrém výkonu, ale následně vyhoření v Mladé Boleslavi 0:3. V pátek by to neměl být zrovna ofenzivní festival, vsadili bychom tak na domácího brankáře Tomáše Fryšťáka za pouhých 6,1 milionů.

Plzeň má velký problém. Ve středu vypadla z poháru právě s Baníkem, navíc na celou sezonu přišla o kanonýra Michaela Krmenčíka. Venku ke všemu nevyhrála už třikrát v řadě. Někteří hráči pak mají v hlavách podvědomě Real. Domácí Baník si velké zápasy letos užívá, před skvělými fanoušky může vyhrát. Rozhodnout šlágr s Plzní by mohl její bývalý hráč Martin Fillo, do sestavy si ho pořídíte za 10,3 milionů.

Nováček soutěže je v těžké krizi, z posledních tří zápasů nezískal ani bod, skóre (1:15) je doslova hrozivé! Hosté jsou ještě v mnohem větší krizi, prohráli už osmkrát v řadě! Poslední duel na ledě mistrovské Plzně, kde Slovácko prohrálo 1:2, ale ukázal, že by negativní série mohla rychle skončit. Zajímavý duel dvou týmů, kterým se těžce nedaří, by mohl rozseknout útočník Slovácka Tomáš Zajíc (6,3 milionů).

Dukla se pod novým koučem Romanem Skuhravým zvedla, ale na celky ze špičky tabulky to stále není, což potvrdila porážka v posledním kole na půdě Slavie (1:4). Jablonec vypadl z poháru a potřebuje si napravit chuť, v lize se týmu daří, zdravotně v pořádku už by měl být Martin Doležal. Do sestavy doporučujeme vybrat ve velké formě hrajícího Michala Trávníka, za kterého ale musíte vytáhnout 13 milionů.

Sigma se po tragickém startu zvedá, v posledních třech zápasech získala sedm bodů a konečně nabírá zpět sebevědomí, které měla v minulé sezoně. O místro v základu si řekl Jiří Texl, který skóroval dvakrát po sobě. Trefí se i potřetí? Do sestavy si ho můžete zařadit za 9,6 milionů. Opava z šesti pokusů venku dosáhla na body pouze jednou (1 - 0 - 5).

Sestav si vlastní tým z hráčů fotbalové ligy a hraj o 200 tisíc >>>

Zlín vyhrál doma čtyři ze sedmi utkání, naposledy na tamní Letné porazil pražskou Spartu 1:0. Hosté mají v nohách pohárový duel s Jabloncem, vykartovaný je Adriel D'Avila Ba Loua. Zlín by měl zvítězit, o což by se mohl postarat střeleckou formou oplývající francouzský útočník Jean-David Beauguel, který v sezoně nasázel už osm branek. V Sazka Fantasy si za něj už připlatíte, stojí 12,8 milionů.

Zápas podzimu, jak dopadne? Sešívaným se vyhýbají výkonnostní výpadky, tým hraje dobře jak doma, tak venku. Na cizích hřištích je dokonce nejlepší ze všech (5 - 0 - 1). Slavia má nejlepší útok (32 branek) i obranu (8 branek), hostujícímu týmu se navíc vyprázdnila marodka (Škoda, Jugas, Deli atd.). Největší formu má zřejmě Miroslav Stoch, rozhodne za 12,5 milionů?

Mladá Boleslav má ve svém středu nejlepšího střelce soutěže, tým nastřílel druhý nejvyšší počet branek. V obraně naopak patří k těm horším, v Liberci pak třikrát po sobě nedokázali Středočeši udržet čisté konto. Padat by tak mohly góly, sázka na Nikolaje Komličenka, který v sezoně nasázel už 12 gólů, se zatím vyplatila skoro v každém kolo. Bude to dobrá investice za 10,5 milionů?