Tipy a sestavy pro ligu: Pozor, chybí Komličenko. Ve formě Tetteh a Stoch

Velkou komplikací pro domácí v zápase s Duklou je absence nejlepšího střelce soutěže Nikolaje Komličenka, který se trefil už 12krát. Dukla se vrátila na poslední místo tabulky a to hlavně díky špatné defenzivě, když v posledních dvou duelech inkasovala deset branek. Ruského ostrostřelce by gólově mohl nahradit Tomáš Přikryl (11,2 milionů).

Hosté si potřebují napravit svou reputaci na cizích stadionech. Favorit už třikrát po sobě na hřišti soupeře nevyhrál a dokonce nevstřelil ani branku. Karviná zase nevyhrála v lize už pět kol. Slabšího soupeře by mohl popravit Benjamin Tetteh (8,8 milionů), který má skvostnou střeleckou formu.

Velmi neoblíbený soupeř čeká Slovácko. To v lize neporazilo Liberec devětkrát za sebou a vyhrálo jediný z posledních 25 vzájemných ligových duelů. Navíc hostům se začalo dařit. Liberec prohrál jediné z posledních pěti kol a čtyřikrát neinkasoval. Proto bychom zkusili obranu hostí s brankářem Filipem Nguynem (10,4 milionů).

Velmi vypjaté utkání se dá čekat v Opavě. Úhlavní rivalové se v nejvyšší soutěži utkají po 13 letech, ve druhé lize však spolu hrály v předminulé sezoně a zajímavé je, že Ostrava oba zápasy vyhrála. Ale forma hostů jde lehce dolů, z posledních čtyř utkání vyhrál Baník pouze jednou. Do základní sestavy hostů by se po trestu měl vrátit Milan Baroš (6,6 milionů).

V parádní formě hraje momentálně Jablonec. Peltův klub už 6 kol neprohrál (5x vyhrál a jednou remizoval). Jenže teď má za sebou velmi těžké a náročné cestování z Astany a na druhé straně barikády je ve velké pohodě střelec Abdulla Yusúf (8,1 milionů).

Domácí mají za sebou zápas století, když od Realu inkasovali nepopulárního bůra. V lize má ideálního soupeře na spravení si chuti. Příbram se zmítá v obrovské krizi, tým prohrál čtyřikrát v řadě a inkasoval strašidelných 18 branek. Domácí si zastřílí, vsadili bychom na dlouhána Tomáše Chorého (6,1 milinoů).

Trenér Jílek naordinoval olomouckým nové rozestavení a týmu se začalo dařit směrem do útoku. Jenže problémy v defenzivě stále pokračují, tým letos už inkasoval víc branek než za celou minulou sezonu. To by měla být voda na mlýn pro střelce Davida Vaněčka (8,9 milionů).

Slavia je nejproduktivnější tým soutěže, doma nastřílela už 20 branek. Mužstvu se ale opět zaplňuje marodka a v nohách budou mít těžké pohárové utkání s Kodaní. Hosty letos zdobí pod trenérem Bílkem útok, dá se tedy očekávat velmi pěkné utkání. Ve velkém střeleckém apetitu je nyní Miroslav Stoch (12,6 milionů).