Skvělá šance! Sestav si vlastní tým na Sazka Fantasy a hraj o 30 tisíc

Fotbaloví fantasy manažeři pozor! Už tento týden se na Sazka Fantasy české fotbalové ligy hraje o pořádný balík! V 18. kole dlouhodobé soutěže se totiž bude hrát o ceny za 30 tisíc korun. Kromě toho se v samostatné soutěži bude hrát o lístky na zápas Plzně s Karvinou.

Pokračuje samozřejmě i anglická Premier League, která tento týden nabídne hned dvě turnajová kola o ceny za pět tisíc korun. V úterý a ve středu se odehraje vložené 15. kolo, o víkendu se pak pokračuje dalšími zápasy.

Opomenout nesmíme ani hokejovou extraligu, která jede v neustávajícím tempu. Příští týden si dá ale reprezentační přestávku. Užijte si tak soutěže, co to dá! V úterý budeme v samostatné soutěži hrát o lístky na utkání Kladna se Vsetínem, v pátek o lístky do Pardubic na zápas s Vítkovicemi. Ve čtvrtek pak začne turnajové kolo o ceny za pět tisíc korun.

