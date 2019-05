Startuje MS v hokeji! Sestav si vlastní tým a hraj o 200 tisíc a setkání s Jágrem | iSport.cz

Co nás čeká? 15 herních dnů MS bude v Sazka Fantasy turnaji představovat 15 samostatných kol, v každém si zahraješ o výhry v hodnotě 9.500 Kč. Šanci na výhru máš v každém kole, do turnaje se tedy můžeš zapojit kdykoliv. Hrajeme o peníze na ruku i finanční odměny na herní portál Sazka.cz.

Jak budou vypadat ceny? Za celkové pořadí rozdáme 30 tisíc korun!

1. místo: 5.000 Kč + setkání s Jaromírem Jágrem

2. místo: 4.000 Kč

3. místo: 3.000 Kč

4. - 36. místo: 500 Kč

Setkání s Jágrem!

Dva trenéři vyhrají unikátní zážitek – setkání s Jaromírem Jágrem pro dvě osoby. S hokejovou legendou se setká nejlepší trenér podle celkového pořadí v turnaji, stejně jako trenér, který za celý turnaj postaví tým s nejlepším bodovým ziskem za jednotlivé kolo. Vyplatí se proto bojovat až do posledního dne! Pokud obě ceny vyhraje jeden trenér, přechází jedna výhra na druhého trenéra v celkovém pořadí.

A to není všechno! Všichni trenéři, kteří postaví svůj tým pro hokejové MS a kteří zároveň do posledního dne turnaje (26. května) získají rozšířené herní členství Fantasy plus, budou zařazeni do slosování o 30.000 Kč. Členství Fantasy plus můžeš brzy získat i ty a to zcela zdarma. Bude stačit uvést e-mail svého plně ověřeného herního účtu na Sazka.cz a doplnit hráčský profil.

Sestav si vlastní tým na MS v hokeji a hraj o 200 tisíc >>

Ve slosování získá 60 náhodně vylosovaných trenérů odměnu 500 Kč na svůj účet na Sazka.cz. Slosování proběhne 27. května dle aktualizovaných pravidel Sazka Fantasy. Zvyš si s Fantasy plus svou šanci na výhru a získej i další výhody!

Z losování budou vyřazeni trenéři, kteří zároveň vyhráli některou z cen za celkové pořadí v turnaji.