Sestava na EURO podle expertů: Kapitán? Jasná volba! Shoda i u brankáře

Koho by do boje poslali experti deníku Sport? • Sport

Adam Procházka, redaktor iSport.cz

Specifické fotbalové EURO rozházené do nejrůznějších koutů Evropy je konečně tady. V prvních dvou hracích dnech vidím hlavní favority v Itálii a Belgii. Podle toho také vypadá volba mé sestavy. Věřím, že naši přemožitelé z přípravy si doma v Římě s Tureckem poradí možná i větším rozdílem a s nulou vzadu. „Rudé ďábly“ pasuji, jako mnozí další, na jednoho s aspirantů na zlato. Souboj s Ruskem, byť v Petrohradu, by tak měli zvládnout. Do obrany jsem zařadil Andrease Christensena a do branky dal Kaspera Schmeichela. Důvod? V souboji Dánska s Finskem mnoho gólů nečekám, zejména pak ze strany modrobílých, kteří v roce 2021 ještě nevyhráli. Abych zahrnul všechny zápasy, zvolil jsem i duo ze Švýcarska, které je kvalitní a hlavně levnou alternativou v případě, že vám dochází budget.

Sestava na EURO podle redaktorů deníku Sport. • Foto Sport

Adam Lacek, redaktor iSport.cz

Na úvod šampionátu není úplně lehké tvořit sestavu. Pravděpodobné sestavy samozřejmě můžete odhadnout, případně si je najít, i tak se ale můžete trefit vedle a nasadit do svého týmu někoho, kdo nenastoupí. V 1. kole Sazka Fantasy věřím hráčům z týmů, které podle mě vyhrají: Itálie, Dánsko a Belgie. Bohužel jsem musel vyndat Kevina de Bruyneho, který do prvního duelu kvůli operaci zlomeného nosu a očnice nenastoupí. Trumfem mezi záložníky by mohl být Christian Eriksen, vepředu zase hodně věřím Lukakovi s Immobilem. Po tom, co jsem viděl sestavu mého kolegy Adama Procházky, tak předpokládám, že nebude mít ani polovinu bodů, co já.