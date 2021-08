Pravděpodobné sestavy: Slavia v Boleslavi i s Ekpaiem? A co Sparta?

Česká nejvyšší fotbalová soutěž nabírá tempo. Tento víkend je na programu kompletní 4. kolo, do akce se vrací i Slavia, která se ve šlágru představí na hřišti Mladé Boleslavi. Sparta hraje malé derby v Ďolíčku proti Bohemians. Plzeň čeká po čtvrtečním pohárovém zápase náročný výjezd do Liberce. Podívej se na pravděpodobné sestavy, vytvoř si na Sazka Fantasy vlastní tým z reálných hráčů, sbírej body podle jejich výkonů a hraj o 150 tisíc korun!

Sigma měla minulý týden volno, její zápas se Slavií se odložil. Olomoučtí tak mají na kontě jen dvě utkání (prohra 2:3 na Spartě, výhra 3:2 nad Pardubicemi). Dynamo vstoupilo do nového ročníku vítězstvím nad Teplicemi, pak ale dvakrát padlo. Na Andrově stadionu se očekává zápas „nahoru-dolů“, vyplatit by se mohla sázka na domácího útočníka Davida Vaněčka (6,4 milionů).

Karviná stále čeká na tříbodový zisk, z úvodních tří kol vydolovala jen dvě remízy. Zlín začal sezonu porážkou od mistrovské Slavie, pak přišel výprask na Baníku 1:5. Před týdnem se nicméně Fastav nakopl výhrou nad Teplicemi. Z deseti vzájemných utkání v nejvyšší soutěži se ještě ani jednou nezrodila remíza, menším favoritem budou domácí. Za zkoušku stojí brankář Vladimír Neuman (6 milionů).

Šlágr kola. Mladá Boleslav v létě sestavila zajímavý tým, který má velké ambice. Slavia má za sebou náročnou a neúspěšnou odvetu předkola LM proti Ferencvárosi, ve městě škodovek to nebude mít rozhodně snadné. „Sešívání“ ovládli posledních deset vzájemných měření sil v rámci české ligy, teď to ale může být jinak. Zajímavé bude sledovat slávistickou ikonu Milana Škodu (10,3 milionů) v dresu Boleslavi. Prosadí se?

V Ďolíčku by se mohli diváci v sobotu večer bavit. Sparta vstoupila do ligy famózně, ze tří kol sebrala plný počet bodů a nastřílela deset gólů. Bohemians naopak na první výhru čekají, na kontě mají dva body za dvě remízy. Na specifickém vršovickém stadionu se nehraje snadno, i když Sparta zde poslední dva duely zvládla za tři body. Trefit by se mohl znovu Adam Hložek (13 milionů).

Baník rozjel sezonu ve velkém stylu. Po úvodní prohře v Jablonci dokázal v dalších dvou zápasech nasázet osm gólů! Doma smetl Zlín, uspěl i v Českých Budějovicích, teď jsou na řadě Pardubice. Východočeský celek ještě nevyhrál, navíc ani v jednom ze třech duelů neudržel čisté konto. I v Ostravě to bude mít velmi těžké. Zabodovat by mohl znovu stoper David Lischka (9,8 milionů).

Slovácko vyhrálo první dva zápasy, před týdnem padlo v Plzni. Nováček z Hradce Králové zatím zapsal zajímavou bilanci: v každém ze tří duelů uhrál remízu 1:1. Při vší úctě k předešlým soupeřům ale „votroky“ nyní čeká nejtěžší utkání na hřišti celku, který v minulé sezoně skončil na pohárových místech. Zkuste do sestavy zařadit domácího záložníka Lukáše Sadílka (10,6 milionů).

Teplice zažívají hrůzostrašný start do nové sezony. Tři zápasy, nula bodů a jeden vstřelený gól. Trenérská židle pod Zdeňkem Frťalou se musí třást. V neděli přijede na Stínadla Jablonec, který má za sebou náročný čtvrteční zápas v Glasgow proti Celtiku. Severočeši ze tří kol vybojovali zatím čtyři body. Ve velmi dobré formě se v létě zatím jeví záložník Jakub Považanec (9 milionů).

Liberci se zatím nedaří, ze tří kol získal jediný bod za remízu s Hradcem Králové. V prvních dvou duelech nedal Slovan doma ani gól (Slovácko 0:1, Sparta 0:5). Plzeň je naopak zatím stoprocentní, třikrát slavila výhru 2:1. Pro Viktorii půjde už o osmý soutěžní zápas v sezoně, náročný program by se na severu Čech mohl projevit. Do sestavy se po trestu vrací Theo Gebre Selassie (8,5 milionů).