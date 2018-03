Kotalík o Váchovi: Čekali jsme, že mu hostování v Liberci pomůže

Video k článku 720p 360p REKLAMA Titul i tažení v Evropské lize. Tak šel čas s Lukášem Váchou ve Spartě VŠECHNA VIDEA ZDE

Jaká je současná pozice Lukáše Váchy v hierarchii Sparty?

„Lukáš Vácha je hráčem Sparty, má v klubu platnou profesionální smlouvu, takže zůstává stejně jako ostatní hráči k dispozici trenérům juniorky a prvního týmu. Od zimy se připravoval s juniorským týmem, nový trenér Pavel Hapal si jej nyní spolu s Jonathanem Biabianym povolal do tréninku s áčkem. Sportovní vedení trenérovi vyhovělo.“

Na začátku letní přípravy kouč Stramaccioni říkal, že je pro něj Vácha klíčovým hráčem. Po jeho zranění ovšem koupil na jeho pozici Georgese Mandjecka s Riem Mavubou. Proč k tomu došlo?

„Lukáše provázely v posledních sezonách opakované zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal velkou porci zápasů. Když se v létě znovu zranil, reagoval trenér požadavkem na posílení na téhle pozici.“

Jak vnímáte události z léta, kdy Vácha nastoupil do jediného utkání v Brně a o pár dní později odešel na hostování do Liberce?

„Lukášovi chyběla herní praxe a po rozhovoru s trenérem, ze kterého vyplynulo, že by tolik prostoru na hřišti nedostával, jsme se dohodli na jeho hostování v Liberci. Všichni jsme čekali, že mu to pomůže a začne ve Slovanu pravidelně nastupovat. Bohužel tam pod trenérem Trpišovským příliš šancí nedostal a nakonec nasbíral jen tři střídání.“

Proč krátce před odchodem do Liberce, kdy bylo zřejmé, že s ním trenér Stramaccioni nepočítá, podepsal novou smlouvu?

„Lukáš odešel na půlroční hostování a o stejnou dobu jsme prodloužili jeho stávající smlouvu. Je to standardní postup u hráčů, které posíláme na hostování. Plán byl takový, že odejde na hostování, vrátí se tam do zápasového rytmu a poté si řekneme, co dál.“