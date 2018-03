Slovácký Navrátil: Co chceme hrát, když nedáme tři vyložené šance…

Jak vám je po těsné porážce?

„Je to obrovské zklamání. Doma chceme získávat body, ale když nedáme šance, tak žádné nebudou. Když ze tří vyložených příležitostí neproměníme ani jednu, tak co chceme hrát…“

Bude těžké se z tohoto otřepat?

„Asi jo, každý musí začít u sebe. Jdeme dál. Čekají nás klíčové zápasy, které už nebudou o kráse.“

Nechybí vám bijec do vápna?

„Tohle radši nechci komentovat. Je to otázka na vedení. Oni musí vědět, jestli je to v pořádku nebo ne. My jsme tam od toho, abychom ty góly dávali. A je jedno, jestli jsme malí nebo velcí.“

Zapůsobil na vás Liberec?

„Je vidět, že má pohodu. Je nepříjemný v tom, že obránci hrají vysoko, těžko se to čte. Nevíte, zda máte jít proti němu anebo si počkat na odražený balon. Liberec hraje o Evropu a my o záchranu.“