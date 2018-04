Hrdina Zlámal: Chycená penalta? Dal jsem na Petrželu, jinak by mě střídal

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slavia - Zlín: Zlámal efektně vyrazil Hušbauerův přímý volný kop VŠECHNA VIDEA ZDE

Tohle byl jiný Zlín než v předchozích zápasech, co?

„Ze Slavie se body jen tak nevozí. My jsme dosud na jaře nevyhráli a není nic krásnějšího než vyhrát tady. Navíc když celý stadion píská na Ekpaie a on dá vítězný gól. Emočně to zvládl výborně. Udržel to na uzdě a rozhodl…Trenér nám říkal, jak máme hrát, že Slavia hodně riskuje. Ke konci se to potvrdilo. Říkal jsem si, že si to rozdáme. Buď oni anebo my.“

Jak jste přemýšlel před pokutovým kopem?

„Musím poděkovat trenérovi Petrželovi. Říkal, že když bude kopat Škoďák, tak ať skáču na pravou stranu. Musel jsem ho poslechnout. Jinak by mě ve 43. minutě vystřídal. (smích) S Milanem jsme kamarádi, zápasy proti němu jsou peprné. Vždycky se hodně hecujeme. Mnohokrát jsme se pokopali, ponadávali si. Utkání s ním bolí, ale jsou férové. Ale pokaždé si pak podáme ruku. Máme to spolu takové zvláštní. A toho góla mi vždycky nějak dá…“

Co jste si říkal, když v nastaveném čase běžel Vukadin Vukadinovič za stavu 1:1 od půlky sám na bránu?

„My jsme se o tom s Vukym bavili. Když on hrál za Slavii a já za Bohemku, taky měl pár nájezdů. Říkal jsem mu, ať to lobne jako tehdy, když mi dal gól. Když jsem viděl, jak dělá kličku, už jsem si říkal, že z toho nic nebude. Ale nakonec to udělal výborně. Slavia už hodně riskovala, štěstí se přiklonilo na naši stranu.“

Zdálo se, že jste po reprezentační přestávce hodně naběhaní.

„Je to tak. Repre pauza nám hodně pomohla. První týden jsme dost běhali. Kluci byli unavení, ale pochvalovali si to. Všechno se samozřejmě odvíjí od výsledků. Můžeme si říkat, co chceme, ale když nebudou, tak to přijde vniveč. Tohle jsou tři body navíc a teď bude důležité to potvrdit s Ostravou. Tohle vítězství je pro nás psychická vzpruha. Ale ještě pořád nemáme vyhráno.“

Ve Slavii jste působil. Jak jste se v Edenu cítil?

„Tady jsou to vždycky krásné zápasy. Fanoušci fandí, jsou tam emoce. Mám to tady rád. Říkali jsme si s klukama, že si to půjdeme užít. Neměli jsme co ztratit. Když si to člověk užívá a má natrénované, tak to může přinést ovoce.“

