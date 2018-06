Palička o Plzni: Šádek udělal práci za trenéra. Musí se změnit kabina

„Moje trenérská zkušenost říká, že je obrovsky důležité, ještě než se začne řešit rozestavení, strategie, taktika a individuální práce s míčem, nastavit správně hlavu. A hlavy plzeňských hráčů pomohla správně nastavit situace, která vznikla loni v létě. Sparta a Slavia šly cestou nákladných posil ze zahraničí a pan Šádek (generální ředitel) toho jako zkušený funkcionář využil.“„Tím klackem se mu podařilo namotivovat plzeňský tým proti pražským tankům. Udělal práci za trenéra.“„Na hráče jako motivační faktor zabere daleko víc než prémie informace o tom, že někdo hráče a tým podceňuje nebo zlehčuje. To sehrálo obrovskou roli. Ti milionáři z Prahy nám to chtějí ukázat? Kdepak, my ukážeme jim! Hráči za tímhle cílem na podzim šli a pohlídali si úplně všechno. I přístup k fotbalu jako takovému.“„Fungování plzeňské kabiny vidíme negativně. Já, ať už jako hráč nebo jako trenér, jsem se snažil a snažím ze sebe a svých svěřenců dostat vždycky maximum každého. Na sto procent se samozřejmě nikdo nedostane. Protože to, bohužel, nejde změřit. Fotbal není atletika. Ale mnozí sportovci mají takový přístup, že se svému virtuálnímu maximu ani nepřiblíží. A právě to je dlouhodobě případ některých hráčů Plzně. Kdyby se Petr Čech nebo Pavel Nedvěd chovali podobně jako někteří hráči Plzně, nikdy by nebyli tam, kde jsou. Plzeňská kabina měla a má rezervy. No a ty rezervy se na podzim vymazaly motivací, o které jsem mluvil. Hráči si opravdu na všem dali záležet. A udělali sérii, která jim vynesla velký náskok před ostatními. Naopak jaro dopadlo jinak.“

Motivace klackem vyprchala?