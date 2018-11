Sionko: Dočkal do Sparty? Logické, ale nejde mi dohromady s Kangou

Video k článku 720p 480p 360p 240p REKLAMA Brno - Sparta: Dočkal přeloboval Melichárka a Sparta vede 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na zprávu, že se Sparta zajímá o Dočkala?

„Je to zdravý lídr, který je potřeba v každém týmu a Sparta není výjimkou. Myslím si, že by jí pomohl pomoct. Považuji to za dobrý a logický krok. Když bych nad tím měl ale přemýšlet, tak si osobně nedokážu představit Bořka vedle Kangy v jednom týmu.“

Myslíte si, že by trio Dočkal, Kanga a Stanciu nemohlo spolupracovat?

„Stanciu je v mých očích přizpůsobivější hráč, než je Kanga. Ten je více dominantní a strhává na sebe pozornost, kdežto u Stancia mi přijde, že tolik pozornosti nepotřebuje. Takže Bořka a Stancia v jedné záloze si představit umím. Vyhověli by si. Kdyby to ale fungovalo i s Kangou, tak by mě to upřímně překvapilo.“

Jak by Dočkalův příchod mohl změnit hru Sparty?

„Není to soubojový hráč, spíš do kombinace. Když mu dáte balon, umí vymyslet dobrou přihrávku. Ne nadarmo se stal v MLS nejlepším nahravačem. Myslím si, že pokud se Sparta bude snažit hrát dominantně, držet míč a tvořit hru, tak by