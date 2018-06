Nádvorník po nástupu v Karviné: Budu se snažit o ofenzivní fotbal

Přestože Nádvorník v lize působil naposledy před šesti lety, kdy nedokázal zachránit tehdy šestnáctý Žižkov, některá jména v karvinském kádru pro něj nejsou nová.

„V Příbrami jsem trénoval Tomáše Wágnera, ve Vlašimi jsem restartoval Jana Kalabišku. Znám i pražské borce – Lukáše Budínského s Janem Moravcem – či Pavla Eismanna,“ vyjmenoval kouč, jenž z profesionálního fotbalu vypadl na tři roky kvůli problémům s podnikáním v autodopravě.

Nyní je zpět a rád by v lize konečně prorazil tím, co je mu vlastní. „Mojí filosofií je ofenzivní fotbal. Se Žižkovem a Příbrami bylo těžké takhle hrát, protože nám v tu chvíli teklo do bot. Ale Karviná má kvalitní hráče, navíc je plus, že s týmem budu od začátku přípravy. Moc se těším i na fanoušky,“ uvedl pro oficiální stránky.

Jeho novým asistentem je Zdeněk Koukal, 34letý bývalý ligový fotbalista. „Zná tento region, protože hrál za Baník. V posledním roce jsme spolu pracovali v Táborsku, máme podobný pohled na fotbal, jsem s ním spokojený,“ vysvětlil svou volbu.

Otázkou je, zda Nádvorníkovi v mančaftu zůstane trio Filip Panák, Lukáš Budínský a Tomáš Wágner, o které je velký zájem jinde.