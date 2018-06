Sparta hledá stopera. Ve hře je Brabcův návrat i kapitán Panathinaikosu

Jakub Brabec s Genkem postoupil do další fáze Evropské ligy • profimedia.cz

První posilu v podobně gólmana Milana Heči už Sparta oficiálně představila. Nyní proto vedení ambiciózního klubu napnulo veškeré síly, aby zaplnilo mezery na mnohem palčivějších postech. Platí to především pro post středního obránce. Podle informací deníku Sport leží na stolech letenských kancelářích dvě konkrétní jména: Jakub Brabec a Dimitrios Kourbelis.

Už v průběhu jara bylo zřejmé, že Sparta bude chtít v létě stoperský post výrazně posílit. „Chtěli bychom získat konstruktivní střední obránce,“ zdůraznil v rozhovoru pro klubový web po sezoně sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.

V hledáčku Pražanů se objevila celá řada hráčů, v posledních dnech z nich ale vykrystalizovala dvě jména – Jakub Brabec a Dimitrios Kourbelis. „S oběma hráči je Sparta v kontaktu, jednání probíhají. Rozhodně to ale není tak, že by příchod některého z nich byl na spadnutí,“ informuje zdroj obeznámený s děním v klubu.

O možném návratu Brabce na Letnou se hovořilo už v průběhu května. Pětadvacetiletý stoper zamířil před dvěma lety ze Sparty do belgického Genku, v uplynulém ročníku ale naskočil pouze do třinácti utkání. V jeho případě se rokuje o případném ročním hostování. Otázkou navíc zůstává, zda by hráč, jenž si v posledních měsících přílišného herního vytížení neužíval, byl okamžitým a zásadním přínosem.

Kolem řeckého reprezentanta Kourbelise je situace mnohem zamotanější. Ačkoli by se samotný hráč změně dresu nebránil, Panathinaikos si svého kapitána cení na tři miliony eur (asi 78 milionů korun). Na tuhle částku ovšem Sparta odmítá slyšet, řecký velkoklub by musel ze svých nároků slevit.

S ohledem na liknavý přístup zástupců Panathinaikosu k jednáním se v tuhle chvílí zkompletování transferu příliš pravděpodobně nejedná. „Sparta určitě nebude chtít čekat. Za necelé dva týdny startuje přípravu a chce mít kádr pokud možno pohromadě,“ potvrzuje zdroj deníku Sport.

Ve hře zůstává varianta, že Sparta bude chtít přivést i dva stopery. Ta je odvislá od toho, zda se objeví případný zájemce o Semiha Kayu. Na Letné se nebrání jeho odchodu v případě, že se na stole objeví adekvátní nabídka. Vyloženě tlačit na odchod zkušeného zadáka ale rudí nebudou.

Trenér Pavel Hapal nadále počítá s Lukášem Štetinou, další střední obránce David Hovorka by se měl naopak přesunout do Jablonce. V klubu nadále počítají rovněž s Costou, jenž by měl z pozice náhradníka krýt svým parťákům záda.

Definitivní podoba středu letenské defenzivy pro příští ročník ale v tuto chvíli zůstává ve hvězdách.