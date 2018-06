Šest úkolů Jankulovského v Baníku: Vychytat posily i urovnat vztahy

Nový sportovní ředitel ostravského Baníku Marek Jankulovski nebude mít vůbec lehkou úlohu. Stojí před ním zbrusu nová výzva, přičemž na bývalého obránce čeká už na začátku funcionářského úseku kariéry hned několik úkolů. Které to jsou a které pro něj budou prioritní?

Nastolit profesionalismus

Aktuálně jednoznačná Jankulovského priorita. Byť už je podle něj klub nastaven správným směrem a ve vedení sedí schopní lidé, stále je co zlepšovat. Řeč je zejména o mladých nadějích, které by dle bývalého reprezentanta měli fotbalu dávat víc než sto procent. „Potřebují mít více respektu a profesionálního přístupu už v přípravě. Pokud to pochopí, můžou hodně dokázat,“ řekl.