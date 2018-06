Heča, Tetteh… a to je (zatím) vše. Sparta je v klidu, už nechce přeplácet

To nejlepší od Tetteha: gejzír proti Plzni, sólo na Spartě a super patička • iSport TV

Sparťanští útočníci Václav Kadlec a Matěj Pulkrab slaví třetí gól do sítě Zbrojovky Brno • Jaroslav Legner Sport

Jestliže někdo čekal, že po bídné sezoně a konečném pátém místě v ligové tabulce zahájí Sparta masivní posilování kádru, musí být v rozpacích. Pouhé dva dny před startem letní přípravy mají letenští v šanonu smlouvu s jedinou posilou. Gólmanem Milanem Hečou. Mezi nové tváře lze počítat i útočníka Benjamina Tetteha, jehož přestup z Bohemians sice není formálně dotažen, i on by se měl ale v pondělí kouči Pavlu Hapalovi hlásit. Pokud jde o příchody, je to podle informací deníku Sport ze strany Pražanů pro tuhle chvíli vše. Na Spartě zavládl klid.