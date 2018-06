Změny ve Spartě: Co bude s Mavubou? A kam míří Kadlec a Hovorka?

O tom, že David Lafata ve Spartě skončil, se už ví. Jak jsou na tom ale ostatní zvučná jména? Zatímco Georges Mandjecka dostane od Pražanů druhou šanci se předvést, Michal Kadlec po dvou letech na Letné končí. Ačkoliv mu běží ještě rok smlouva, bude se hlásit ve Slovácku, kde s kariérou začínal. Co bude s Riem Mavubou, Davidem Hovorkou a jaká je situace u Tala Ben Chaima se Semihem Kayou? Podívejte se v článku.

Co bude s hráči, kteří jsou na odchodu ze Sparty? • FOTO: Koláž iSport.cz

Dva roky. Tak dlouho vydržel rodák z Uherského Hradiště na Letné po návratu z Turecka. Naplnit očekávání se mu však nepodařilo. Ve Spartě postupně jeho pozice slábla a uplynulou sezonu dohrával v roli náhradníka. Ačkoliv mu v klubu zbývá ještě rok smlouvy, pokračovat už nebude. Podle informací iSport.cz míří do Slovácka, kde svoji kariéru nastartoval.

Věk: 33 let Pozice: obránce Bilance 17/18: 10 zápasů (762)

V plánech trenéra Pavla Hapala 34letý Francouz s věhlasným životopisem už není. Přesto mu Letenští dovolili, aby s kádrem zůstal a než si najde nové angažmá, může se Spartou alespoň trénovat. Jedná se o akt vstřícnosti za Mavubův vzorný přístup v minulé sezoně a také předejití potenciálním potížím u organizace FIFPro, u které si na Spartu stěžoval Jonathan Biabiany, když byl přeřazen do juniorky.

Věk: 34 let Pozice: záložník Bilance 17/18: 14 zápasů (1 164)

Georges Mandjeck, Lukáš Vácha

G. Mandjeck

Věk: 29 let

Pozice: záložník

Bilance 17/18: 10 zápasů (671 minut)

L. Vácha

Věk: 29 let

Pozice: záložník

Bilance 17/18: 6 zápasů (247 minut)

Oba budou, alespoň v letní přípravě, na Letné pokračovat, oba hrají na stejném postu defenzivního záložníka, ale ani jeden z nich zřejmě se do základní sestavy nedostane. U Mandjecka je údajně šance, že by mohl trenéra Hapala zaujmout. „Nezná ho a chce si v přípravě vyzkoušet, zda by pro nás mohl mít nějaký přínos,“ uvedl v pondělí sportovní ředitel Zdeněk Ščasný.