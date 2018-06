Černý o fotbalové revoluci: Kvalitou nemůže ČT nikdo přebít, jedině penězi

Z ČT mizí fotbal, po Lize mistrů přichází i o domácí soutěž. Co té razantní změně říkáte?

„Jsem překvapený z toho, kam se svět hrne. Že mu nezáleží na kvalitě, ale jen na penězích. To mě mrzí. Kvalitou nemůže nikdo Českou televizi přebít, ovšem penězi ano.“

Vážně si to myslíte? O2 TV podle mě dělá fotbal dobře, jde stále nahoru.

„Ve fotbale to platí na dvě stě procent. Na dvě stě procent! Takové ty vábničky na lidi, že bude zápas snímat třináct kamer… Kdo je zaplatí? Kdo celý ten projekt bude financovat? Kdo z lidí si ho zaplatí? Je to marketinková věc, které nerozumím.“

Nevěříte ekonomické síle O2?

„Ano, je to mocný moloch na peníze, mají spoustu možností, jak je získat. Asi to utáhnou. Ale co tomu řekne divák, který se nebude moci dívat na ligové přenosy? Já nevěřím masovým nákupům fotbalové veřejnosti. Nevěřím. Lidi na to koukat nebudou.“

Leckteří fanoušci upozorňují, že ČT je de facto také placený kanál, jelikož vybírá koncesionářské poplatky. Za to nabízí hrst programů, jiné společnosti za dvojnásobek či trojnásobek desítky kanálů.

„Česká televize vybírá koncesionářské poplatky nejenom pro sport. Na zpravodajství, na sport, na pohádky, na inscenace a tak dál. Sport hraje v celkovém balíku významnou roli, ale není hlavním příjemcem příspěvků. V České televizi panuje solidarita mezi jednotlivými subjekty.“

Samozřejmě, ale podstatné příspěvky do sportu tečou.

„Ano, ale berte v potaz, že nemůžeme vysílat jenom fotbal nebo hokej. Máme veřejnoprávní povinnost vysílat paletu sportů. Peníze, které dostáváme, nemůžeme využívat jednosměrně. Teď mi dochází, že říkám pořád my… Ale to víte, těch let v redakci a já se pořád cítím jedním z nich… Ale zpátky k věci. Jsou sporty, které si zaslouží být v televizi. Pokud nebudeme vysílat volejbal, basketbal, pak tyto sporty zahynou. Nikdo jiný je vysílat nebude. Proto mě překvapuje, že je to všechno o penězích.“