Páník byl po vítězném derby nadšený: Nejlepší Baník pode mnou

Hodnocení bude asi pozitivní, že?

„Jsem se svým týmem spokojený, všichni hráči si hrábli a udělali obrovský výsledek. Fotbal je takový, že když mu dáváte, on vám vrátí. A ti, co dlouhodobě pracovali, dnes dávali góly. Byli za to odměnění. Nic jsme ale nedostali zadarmo, Sigma měla příležitosti. My jsme však měli smrtící akce, což rozhodlo.“

Byl to nejlepší zápas Baníku pod vaším vedením?

„Myslím, že asi jo. Hlavně ta rychlá přechodová fáze. Když hráči zjistili, že jim to vychází, dovolovali si hodně věcí. V Olomouci jsem takhle dlouho neviděl tým zahrát.“

A šlo to i bez Milana Baroše...

„Byli tam typologicky trochu jiní hráči. Mladej Šáša (Ondřej Šašinka) toho odběhal moc, měl tam souboje, byl tvrdý, důrazný. A Dame Diop byl taky fantastický. Věděli jsme, že to bude obrovsky běžecky náročné pro útočníky a tihle dva to zvládli. Šli nahoru dolů, ty běhy do protiútoku byly opravdu náročné. Sigma měla tři dny pauzu a teď do Sevilly bude mít jen dva, na to pozor. Opravdu to není jednoduché. A Milan Baroš? Zase pro nás bude hrozně důležitý, možná už proti Dukle.“ (usmívá se)

Jste čtvrtí, máte dvanáct bodů. Spokojenost?

„Je to fajn, máme udělaný nějaký základ, ale jsme při zemi a od půlnoci se chystáme na Duklu. Je to už za tři dny.“

