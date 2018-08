Vše, co jste chtěli vědět o vlastňácích v lize! Rekord (zatím) drží Bolf

Na DVD „Baník – cesta za titulem“ z roku 2004, které připomíná mistrovské tažení Ostravských, padne nejedna zajímavá hláška. Ta od Reného Bolfa, kterou vysvětluje, že za jeho vlastní gól hlavou proti Českým Budějovicím mohlo zpocené čelo, patří mezi legendární. Jinak však téma vlastních branek pro obránce příliš příjemné není...

Je to tak?

„Je to nepříjemné, ale hodně záleží na situaci, ve které jste. Rozdíl třeba je, když padáte z ligy a body potřebujete, nebo když se hraje nahoře. Roli hraje i to, zda váš vlastní gól rozhodne o prohře, protože to bolí hodně. Když se vám to přihodí, ale vyhrajete, hodíte to rychleji za hlavu.“

Také je třeba rozlišovat vlastní branky, které padají po snaze něco zachránit, a ty po nemotornosti beka, ne?

„Jsou góly, za které vás nikdo nelynčuje, protože s některými se fakt nedá nic dělat. Třeba když se dá centr do kapsy, takový ten rohlík mezi beka a brankáře, tak to je hodně těžké pak řešit. Vždycky to smrdí. Obránce totiž musí sledovat balon, pohyb brankáře, útočníka, v rychlosti zvážit, jestli to má na dlouhou nohu, a ještě míč někam odehrát.“

Nic snadného...

„Během chvilky vznikne hodně velmi složitých situací, především na orientaci. A právě z nich padá hodně vlastních branek. Proto teď když trénuju, říkám centrujícím klukům, že tyto balony z jedničky na malé vápno jsou z útočného hlediska úplně nejlepší. Ale na druhou stranu, mnohdy hraje roli i špatné načasování obránce či nedorozumění s gólmanem. To pak člověk získává postupně až zkušenostmi.“