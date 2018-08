Ščasný: Sparta je ještě křehká. Nejsme tak silní, ale není pro to omluva

Sparta ztratila výhru podruhé v řadě. Co je s týmem špatně?

„Příbram a Bohemians byly dva rozdílné zápasy. V minulém utkání to bylo způsobeno naši taktickou chybou, když jsme propadli po dlouhém nákopu. Tady to bylo jiné. Museli jsme kvůli vynucenému střídání postavit hráče na post, který nehrají, a zrovna jsme z toho prostoru inkasovali gól.“

Může to být i určitou nekoncentrovaností hráčů?

„Jak jsem řekl, minule to byl dlouhý odkop a naše špatné postavení. Dnes to bylo jiné. Na druhou stranu naše mužstvo ještě asi není tak silné. A to není omluva. To je spíš kritika. Nemůžeme si dovolit odehrát posledních patnáct minut tak, že bráníme. Naopak bychom měli držet míč.“

Cítí tým strach, když brání těsný výsledek a blíží se konec zápasu?

„Neřekl bych strach, spíš je chyba v tom, že začneme bránit místo toho, abychom podrželi balon a kontrolovali hru. Proti Bohemians bylo složité vytvořit si tolik šancí jako s Příbramí. I tak jsme, tuším, dvě měli. Bohemka byla dobře připravená. Kdyby jim někdo před zápasem řekl, že získají bod, byl by pro ně zlatý.“

Zatímco loni sparta kolikrát na výhru v zápase ani neměla, v aktuální sezoně si utkání kazí svými chybami. Souhlasíte s tím?

„Beru to tak. Já vždycky rozlišuji výsledek a předvedenou hru. V naší hře jsou stále věci, které mohu vytknout, ale kluci plní naše pokyny. Aspoň v rámci možnosti. Ale výsledky nám to kazí. Mě to mrzí především z hlediska vývoje tabulky. I tak si však stále myslím, že je mužstvo na dobré cestě, ale stále je z něj cítit nevyzrálost. Možná je stále ještě křehké.“

V pátek vás čeká Dukla a pak je reprezentační přestávka. Na co se s hráči zaměříte?

„Hlavně, aby se kluci dali do pořádku. Těžko se můžeme něčemu věnovat, když jich několik odjede. Budeme pracovat s tím zbytkem, který zůstane.“

Nicolae Stanciu odstoupil v prvním poločase, bylo to kvůli zdravotním problémům?

„Ano, bylo to vynucené střídání.“

