Dukla řeší, co s Chlumeckým. Na Baníku bych ho vyndal, říká Kopecký

Možná ani on sám netušil, co ho čeká, když v polovině června v dejvickém hotelu International hrdě pózoval se žlutým dresem Dukly. Martin Chlumecký se těšil na první ligovou štaci v životě, která je ale zatím dost hořká.

Jeho příběh zná celé fotbalové Česko: vstřelil si tři vlastní góly, které znamenaly vítězství Bohemians a Slovácka. Chlumeckého pech je o to smutnější, že se poprvé trefil do vlastní branky už v letní generálce s Hertou Berlín. Suma sumárum, čtyři vlastňáky během šesti týdnů.

„Stresující situace,“ poznamenal Ivan Kopecký, expert deníku Sport. Stresující situace? Pro Duklu dvojnásob: kromě smolaře Chlumeckého musí řešit i zpackaný začátek sezony, prohrála všech pět zápasů a je poslední. „V takové chvíli na vás může padnout deka a dokola se ptáte, čím jste urazili fotbalového boha,“ zmínil Kopecký.

Dukla - Slovácko: Nešťastník Chlumecký! Dal si druhý vlastňák a zničil šance Dukly na bod! 720p 360p REKLAMA

Chlumecký je zatím nešťastníkem sezony, snad nikomu jinému se v lize nelepí smůla na paty tolik jako jemu. Mohl hrát o pozvánku do české jednadvacítky, místo toho si teď musí pracně obnovovat poztrácené sebevědomí a zvládnout zatím nejtěžší zkoušku krátké kariéry. Médiím se skoro týden vyhýbal, promluvil až předevčírem pro web Dukly: „Po Slovácku jsem se cítil opravdu mizerně. Vůbec jsem nevěděl, co mám dělat. Na druhou stranu mi psala spousta lidí a nejvíc mě podržela kabina včetně realizačního týmu. Je to za mnou a věřím, že příště týmu pomůžu.“

Kdy ale přijde nějaké příště? Trenér Pavel Drsek měl dilema: dát Chlumeckému znovu důvěru a postavit ho v sobotu v Ostravě proti rozjetému Baníku, nebo ho posadit mezi náhradníky, aby nebyl pod ještě větším tlakem? Náhrada je, na šanci čeká srbský stoper Ivan Ostojič a maďarská letní posila Dávid Bobál.

„Nechal bych Martina hrát, protože když ho teď trenér posadí na lavičku, bude to mít ještě horší dopad. Držím mu palce, ať se z toho dostane,“ pravil někdejší reprezentační stoper Martin Jiránek v pořadu Ligový insider na iSport TV.

Držím ti palce, vzkazuje Jiránek nešťastníkovi Chlumeckému. Podle něj by měl hned hrát 720p 360p REKLAMA

„Asi bych Chlumeckého vyndal. Je mladý, v lize teprve začíná a stoper je hodně důležitý post,“ zdůraznil Kopecký. „To ale neznamená, že by s ním trenér neměl mluvit. Naopak, potřebuje podporu jeho i ostatních hráčů, aby se z toho co nejrychleji dostal. V žádném případě bych ho po třech ligových vlastňácích neodsuzoval.“

Chlumovi, jak se mu přezdívá, se negace vyhýbají. Na dálku ho podpořili slávističtí beci Vladimír Coufal s Lukášem Pokorným či moderátor Leoš Mareš: „Drž se. Vše se v dobré obrátí.“ Chlumeckého kumpán David Douděra hned po Slovácku sliboval, že se bude snažit být s parťáky pozitivní, aby mladý stoper nedopadl jako švédský hokejový brankář Tommy Salo. Ten po kiksu ve čtvrtfinále olympiády 2002 přemýšlel o sebevraždě: „Nechtěl jsem žít.“

Chlumecký byl zatím pevnou součástí sestavy Dukly, v úvodních pěti kolech nevynechal ani minutu. Po prvním vlastním gólu, kterým věnoval vítězství Bohemians, říkal: „Snad se z toho co nejdřív dostanu.“ Nedostal: jedenáct dnů nato pomohl dalšími dvěma vlastňáky k výhře Slovácku. „Někdy je to možná i v přemíře snahy. Strašně moc chcete odčinit chybu a jdete do situace, do které byste jít neměli,“ vykládal Kopecký.

Vlastní gól je pro fotbalistu potupa i test charakteru. Přesně, jak říká Kopecký: „Chlumeckého to ve finále může posílit. Dobře ví, že horší už to pro něj být nemůže, a může se vrátit sebevědomější.“

TOP 5 VLASTŇÁKŮ: Smolaři z Dukly a Karviné! Janečka s Chlumeckým vládnou tabulkám 720p 360p REKLAMA

Dukla - Slovácko: Zmar Dukly pokračuje! Chlumeckého vlastní gól posílá Slovácko do vedení 720p 360p REKLAMA

Dukla - Bohemians: Mašek posílal prudký pas na Juliše, Chlumecký míč srazil do vlastní sítě, 0:1! 720p 360p REKLAMA

LIGOVÝ INSIDER s Jiránkem: Sparta měla Matouška lépe zajistit, Slavia doplatila na zářez 720p 360p REKLAMA