Už není železná? Sparta nezvládá závěry, přišla v nich o spoustu bodů

Bývaly doby, kdy duely s prvním vstřeleným gólem Sparty prakticky končily. Šance, že by se soupeř dokázal vrátit do hry, byla minimální. To už nyní neplatí. Naopak. I když se Letenští dostanou do náskoku, jejich sok hlavu nesklopí a fárá dál. Hráči Příbrami i Bohemians za tenhle přístup byli odměněni ziskem jednoho bodu.

Vina ovšem leží na straně Letenských. Jak proti Středočechům, tak i proti „klokanům“ totiž měli střet rozjetý na vítězství. V obou případech vedli, dění na trávníku měli pod kontrolou, soupeře vůbec k ničemu nepustili. Jakmile se ale překlopila 80. minuta a zápas pomalu začínal stahovat oponu, jako by na hráče Sparty padla nervozita.

Rázem kupí individuální chyby, volí špatná rozhodnutí, působí vystrašeně, nekoncentrovaně. Kdysi železná Sparta je zkrátka zranitelná. „Mužstvo je na dobré cestě, ale stále je z něj cítit nevyzrálost. Možná je pořád ještě křehké,“ prohlásil po páteční remíze 1:1 v Ďolíčku sportovní ředitel a dočasný trenér Zdeněk Ščasný.

Tým není ještě tak silný, kritizuje Ščasný po ztrátě s Klokany

Zkušený stratég to vystihl dokonale. Křehkost. Právě tohle slovo současný rudý výběr charakterizuje možná nejlépe. Jak jinak si totiž vysvětlit, že Sparta prakticky celý duel nepustí Bohemians k vlastní šestnáctce, aby se to s blížícím se koncem duelu úplně změnilo?

Přesně to se totiž v páteční předehrávce 6. kola stalo. Domácí byli směrem do ofenzivy zcela neškodní, na gólmana Florina Nitu do vstřeleného gólu nevypálili ani jednou. V samotném závěru ovšem dokázali Spartu sevřít před šestnáctkou a vyrovnat. „Měli jsme to dohrát jako velký tým na 1:0. Při inkasované brance jsme ve vápně jenom fandili,“ drbal si hlavu autor jediného gólu Letenských Josef Šural.

Spartě se to přitom nestalo poprvé. Úplně stejně si nechala sebrat dva body o týden dřív s Příbramí. Tam to bylo ještě tristnější, protože hrála proti deseti a vytvářela si jednu šanci za druhou. Na Bohemians jich Pražané tolik neměli, pouze dvě vyložené. Navzdory tomu se ale domů měli vracet se třemi body. „Ještě nejsme tak silní, ale pro to není omluva,“ konstatoval Ščasný.

Společně se svými kolegy nyní musí pracovat na tom, aby se Sparta oné křehkosti zbavila. Pokud by se to nepovedlo, mohly by následovat i další bodové ztráty. A Letenští se pozvolna dostávají do situace, kdy si je už nebudou moci dovolit.