Diop zboural Radu a skóroval. Rozhodil mě, mělo se písknout, štvalo gólmana

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Dukla: Šašinka z bezprostřední blízkosti překonal bezmocného Radu, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste tedy situace před brankou na 2:0 vnímal?

„Šel tam centr ze strany, tečovaný do malýho vápna. Šel jsem si pro něj a když míč přistál v mých rukou, už jsem jej cítil, tak do mě Diop jakoby naletěl. Kdyby hrál balon před tím hlavou, tak to beru, tak by to bylo moje. Ale balon nehrál, rozhodil mě a dorazil to do brány. Osobně si myslím, že by se to mohlo písknout, že to byl faul.“

Nepřekvapil vás Diop? Do souboje šel ve stylu Milana Baroše...

„Ostrava celkově hraje důrazně, to jsme věděli. Byl tam balon, věděl jsem, že jde jejich hráč ke mně. Kdyby v souboji přede mnou zahrál balon, tak neřeknu nic. Takhle si myslím, že balon nehrál, hrál mně, rozhodil mě, balon mi vypadl a dorazil jej.“

Baník - Dukla: Diop si počínal na hranici pravidel a nakonec překonal Radu, 2:0 720p 360p REKLAMA

Nehráli jste špatně, ale znovu jste bez bodu...

„Je to o gólech. Je hezký, že jsme si přihrávali, nebo kombinovali, byly tam dobré věci. Ale co my nedáme, to nás sráží. Když nedáme gól, nemůžeme pomýšlet na úspěch. Měli jsme docela dost příležitostí a máme nulu. Šance bychom měli proměnit, protože hrát na 0:0 nejde.“

V minulém kole si stoper Martin Chlumecký vstřelil dva nešťastné vlastní góly, jak jste jej podpořil, aby to ustál?

„Nejen já, ale celý mančaft se jej snažil dát do kupy. Je to nepříjemný, je mladý, nedostanete se z toho během jednoho dvou dnů. Je to nepříjemný, ale na tréninku vypadal dobře, věřil si, nic na něm nebylo znát. Dostal se z toho. Dneska jsme dostali dva normální góly, ale nedali žádný.“

Chlumecký měl v 56. minutě šanci, poslal solidní střelu, ale soupeř ji vyrazil na roh. Zvedlo by jej to, kdyby proměnil?

„Samozřejmě, pomohlo by to jemu a hlavně celýmu mančaftu v zápase. Bohužel, musíme makat dál. Už to trošku ujíždí, potřebujeme bodovat. Bude to složitější a složitější.“

Po šesti kolech jste na nule, jak se z toho dostat?

„Musíme dávat góly a bodovat. Mančafty promění šance, my ne. Hlavně doma sbírat body, to je základ. A něco uhrát venku. Teď jedeme zase ven, na Spartu, to bude těžký. Ale musíme se zkoncentrovat, jít do toho s čistou hlavou, nebát se a rozdat si to s nima.“