Wágner odčaroval Brno. Zlomil jsem to, ulevil si po první trefě v Srbské

Opravdu jste dal v Srbské svůj první gól?

„Je to neuvěřitelný. Už asi pět let si říkám, že jsem tady nedal gól. Vždycky přijedu a jsem zvědavý, jestli to zlomím. Tento stadion je pro mě obrovsky nefotbalový, moc se mi nelíbí. Shodli jsme se na tom i s klukama. Tribuny jsou hrozně daleko. Ale tím nikomu nic nevyčítám. Zlomil jsem to a jdeme dál…Každý stadion nemůže být jako na Chelsea. Opavě nezávidím, že tady musí hrát. Na druhou stranu, těch tisíc lidí fandilo. Možná je to lepší než jinde tři tisíce, které nefandí a je tam jen malý kotýlek.“

Takže do Zbrojovky byste nepřestoupil.

„Třeba by mi dala dobré podmínky.“ (úsměv)

Bylo vaším cílem vyčkávat na brejky?

„Asi bylo vidět, že jsme čekali v bloku. Samozřejmě nám k tomu pomohl první gól ze standardky, kterou jsme sehráli výborně. Byli jsme trpěliví. Věděli jsme, že musíme začít druhou půli tak, abychom nedostali Opavu moc do hry. Nevím, jestli se to úplně povedlo, nicméně druhá branka nám hodně pomohla. Dobře jsme zareagovali i na snížení. Bylo to nepříjemné, ale ukázalo se, že nějakou sílu určitě máme. Je to pro nás důležité a myslím, že i zasloužené vítězství. Ale máme zatím jen tři body, není co slavit.“

Říkali jste si, že je to klíčový zápas?

„Asi jsem nikdy nezažil, mít po pátém kole nula bodů. A myslím, že nikdo v naší kabině. Ale byl jsem klidnej. Zápasů je milion. Dnes jsme to týmově zvládli a ukázali jsme i kvalitu v brejcích. Já jsem se cítil dobře.“

