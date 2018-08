Páník: Druhé místo? Hráči byli tři čtvrtě roku ve sračkách, váží si toho

Video k článku 720p 360p REKLAMA Baník - Dukla: Diop si počínal na hranici pravidel a nakonec překonal Radu, 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vám to zní?

„Víte, když se někde tři čtvrtě roku vláčíte a mácháte se ve sračkách... Hráči jsou rádi, že už v těch sračkách nejsou. Říkal jsem jim, ať si toho váží. Byli špatní, ví, co to je být dole. A už se tam nechtějí dostat zpátky, takže si to uvědomují. Proto ta zodpovědnost a pokora.“

Cítíte, že vás už vnímá veřejnost jinak?

„Hlavně vnímáme naše diváky. Přijeli za námi do Olomouce, teď zase. Pro ně se to hraje! To je největší potenciál tohoto klubu. Hrát před poloprázdnými tribunami je tristní. Tady v Ostravě ten fotbal vždycky byl, je a bude. Baník je Ostrava a Ostrava je Baník.“

Jak moc těžký byl zápas s Duklou?

„Nesmírně, ale to jsme věděli. Je to nepříjemný soupeř. Viděl jsem tři utkání a nebyla horší nikdy než soupeř, jen nedávala góly.“

Což se potvrdilo i dnes...

„Způsob hry Dukly je obrovsky nepříjemný, vůbec ho nemám rád. Je to dřina, nesmíte vypnout a přestat vyplňovat prostory. Na to jsem tlačil, protože jinak vás Dukla rozklepe, umí to. Vždycky je to o tom, jak jsou hráči fyzicky připraveni a zodpovědní. My máme hráče, kteří to vpředu umí dohrát.“

Tak jako ten první brejk?

„V tom byl ten největší rozdíl. My jsme spíš přímočaří, mužstvo, které chce hrát rychle nahoru. Teď jsme v tom úspěšní. Pracujeme na tom. Hráči vědí, že když získají balon a nerozběhnou se, nic z toho nebude.“

