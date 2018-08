Krmenčík hrál dobře, smál se Vrba. Prozradil, jaké plány má s Buchou

Příští týden vás čeká šlágr na Slavii. Naladili jste se na něj ideálně?

„Nevím, jestli ideálně, ale vyhrát 6:1 po těch výsledcích, které jsme měli, je pro nás příjemné. Aspoň tento týden budeme mít větší klid od médií.“

Byl klíčovým momentem závěr prvního poločasu, kdy jste rychle odpověděli na vyrovnání Komličenka?

„Určitě ano, ale přiznejme si, že jsme si ten gól dali sami. Tuto situaci jsme měli vyřešit mnohem razantněji, možná i nefotbalově. To, co se stalo, se nemůže dít. Ale souhlasím s tím, že gól do poločasu nám ohromně pomohl.“

Nebál jste se, že by mohl jít Michael Krmenčík po incidentu s Matějem Chalušem předčasně do šaten?

„Tento konflikt jsem neviděl, takže vám k tomu nemohu nic říct. To budu moct až poté, co se podívám na záznam.“

Co byste jinak řekl k jeho výkonu? Bylo to jeho nejlepší vystoupení v plzeňském dresu?

„Hrál dobře.“ (úsměv)

Mohl byste to rozvést?

„Pokud váš hrotový útočník dá tři góly, a do dalších velkých šancí se dostane, tak musíte být spokojený. Michael ukazuje, že je pro Plzeň hodně důležitý hráč.“

Bylo to celkově v ofenzivě konečně podle vašich představ?

„Trochu bych to upřesnil. Minulé zápasy jsme hráli proti soupeřům, kteří bránili na vlastní polovině. Boleslav ve druhém poločase otevřela hru, hnala se za vyrovnáním, protože si chtěla odvézt nějaké body. Tím pádem bylo na hřišti více prostoru a tento faktor byl důležitý pro to, že jsme měli dost náběhů. Hrát do plných je samozřejmě vždy složitější.“

Jak je pro tým důležité, že se dokázal v krátkém časovém úseku dvakrát prosadit Jakub Řezníček?

„Máme to momentálně trochu složitější, protože jsou zde tři útočníci, kteří mají ligovou kvalitu, a v našem rozestavení je většinou prostor pouze pro jednoho. Proti Boleslavi jsme to řešili spíše Jakubem Řezníčkem, protože Choras (Tomáš Chorý, pozn. red.) je spíš soubojový hráč. Soupeř hrál trochu výš a věděli jsme, že Kuba je rychlejší. Ukázalo se to jako dobrá volba, protože byl v koncovce silný.“

Za váš juniorský tým v neděli nastoupila proti Dukle posila ze Slavie Pavel Bucha. Co mu chybí k tomu, aby se prosadil v A-týmu?

„Podle informací, které mám, odehrál výborné utkání. Na druhou stranu sami vidíte, že konkurence ve středu pole je výrazná. Chtěli jsme ho proto, že se může stát, že nás v zimě nějaký středový hráč opustí. Počítáme s tím, že prostor bude dostávat. Jestli to bude v poháru, nebo v lize, to není podstatné. Vzpomněl jsem si na hráče jako Krmenčík, Darida či Hrošovský, kteří absolvovali období, v němž nehráli nebo šli na hostování. Pak se vrátili a byli pro nás klíčoví. Jsme přesvědčeni o tom, že Pavel Bucha má stejné parametry jako Hrošo nebo Daridič. Je to o trpělivosti, ale dle mě je to mimořádný fotbalista, který určitě prostor dostane.

V dresu mládežnické Viktorky se představili také stopeři Hejda s Hájkem. Jak blízko je jejich návrat aspoň na lavičku?

„Nevím, jestli budou příští týden na Slavii k dispozici oba. To spíš jen Hejda, protože Hájek v poločase střídal a necítil se úplně stoprocentně fit. Zápasová praxe je ohromně důležitá, hráči marodili delší dobu, takže z tohoto pohledu chceme, aby si nějaké utkání vyzkoušeli. Jestli se za týden dostanou na lavičku, to vám teď neřeknu. Samozřejmě je ale pro nás důležité, že se dávají zdravotně do pořádku. „

Jak je pro vás tíživá situace v momentě, kdy nemáte žádného stopera na střídačce?

Vyzkoušeli jsme si to už několikrát. Jak Limberský, tak i Řezník, dokáží na tomto postu alternovat. Čili z tohoto pohledu to problém není.“

