Matoušek zůstává v Příbrami. Nikdo ze Slavie mi nevolal, říká Starka

Slavia by ho brala hned. Ne až po sezoně. Na Twitter už to dřív napsal šéf klubu Jaroslav Tvrdík, a v jeho slovech pokračoval po sobotní výhře v Teplicích 3:0 i kouč Jindřich Trpišovský. Jenže stanovisko příbramského Jaroslava Starky platí dál. Útočné eso Jana Matouška, který se dočkal i premiérové pozvánky do reprezentační jednadvacítky a řešilo se i jeho možné povolání do áčka, si chce nechat ve vlastním rukávu.