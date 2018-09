Dvě penalty po minutě pro Slavii! Sudí bitvu zvládl, zaváhal jen asistent

Zemanova ruka

35. minuta

Martin Zeman si v souboji s Vladimírem Coufalem počínal nemotorně, patrně ztratil ve vzduchu orientaci a zdviženou rukou zahrál v pokutovém území balon. Jasná penalta. Rozhodčí Petr Ardeleanu to neviděl, ale videorozhodčí Pavel Franěk ano. Doporučil hlavnímu, aby se šel podívat na monitor, a tomu pak netrvalo dlouho, aby ukázal na bílý puntík. Správné rozhodnutí.

Hubníkův faul a červená

37. minuta

Slavia penaltu neproměnila, ovšem hrálo se dál a Roman Hubník v souboji o vysoký míč vletěl loktem do Jana Sýkory. Znamenalo dvě rány pro Plzeň: zaprvé druhou penaltu dvě minuty po té úvodní, zadruhé druhou žlutou kartu pro kapitána. Ardeleanu se rozhodl v obou případech správně. Hubník skutečně fauloval, tedy penalta. A za bezohlednou hru loktem po zásluze udělil žlutou kartu (ovšem kdyby ji nedal, VAR by mu ji patrně nerozporoval). Na Hubníkovu obranu se dá říct, že jeho první žlutá, udělená rovněž po střetu loktem s temenem Jana Sýkory, bylo docela přísná. Zdálo se totiž, že Sýkora do Hubníkovy ruky spíš naletěl.

Teclův neuznaný gól

55. minuta

Dělovku Josefa Hušbauera vyráží Matúš Kozáčik před sebe, dobíhající Stanislav Tecl hlavou posílá balon do branky. Ještě než tam však doplachtí, Ardeleanu píská. Faul útočníka na gólmana? Nikoli, byť to byl tvrdý souboj. Sudí odpískal Teclův ofsajd, který odmával asistent Dušan Pospíšil. Bylo to však chybné rozhodnutí, protože forvard v době Hušbauerova kopu v ofsajdovém postavení nestál.