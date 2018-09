Co Plzeň nezvládla na Slavii? Nevyužitý Krmenčík, zbytečné nervy i pomalá hra

Fotbalisté Plzně dostali v sobotu v Edenu za vyučenou, domácí Slavia sfoukla českého mistra 4:0. Ráz velkého šlágru určila 38. minuta, kdy Plzeň čelila dvěma penaltám a přišla o kapitána Hubníka. Západočeši se už poté nedokázali zvednout a vyklidili rozjetému souboru trenéra Trpišovského beze zbraní celé hřiště. Co český mistr v Edenu nezvládl?

Nefunkční střed zálohy

Už před zápasem bylo jedno jasné. Tým, který si podmaní střed pole, ovládne zápas a potažmo i výsledek. Souboj klíčových trojic Hušbauer, Souček, Sýkora versus Hořava, Hrošovský, Čermák dopadl jasně lépe pro domácí soubor. Souček vstřelil důležitý první gól, navíc poctivě pracoval do defenzivy a vyhrál bezpočet soubojů. Hušbauer zase jako tradičně rozdal desítky přesných balonů a odehrál svůj vysoký standard. Sýkora byl nejméně viditelný, nicméně své si v utkání také odvedl. Na druhé straně to i v době, kdy hrála Plzeň v kompletním složení, nebylo ono. Aleš Čermák byl utopený, rozehrávka od Hrošovského a Hořavy zase chodila hodně pomalu a nedělala slávistické defenzivě žádné větší problémy. V deseti už to ve druhém poločase měli hosté hodně těžké…