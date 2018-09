Trpišovský po výhře chválil Kúdelu. A přiznal, jak trpěl při penaltách

O prvním poločasu

„Pomohl nám aktivní vstup do zápasu. Samozřejmě byl důležitý rychlý gól, ale i potom jsme první poločas odehráli velice dobře, aktivně, v pohybu. Měli jsme hru pod kontrolou, opticky jsme byli na hřišti všude včas a Plzeň jsme nepustili do kombinace. První půle z naší strany byla taková, jakou jsme ji chtěli.“

O dvou penaltách

„Hlavně u druhé penalty mi nebylo vůbec dobře. My tady těch penalt spoustu nedali. Teď kdybychom nedali druhou, tak nevím, kdo by šel. Asi já, nebo náš trenér gólmanů, který má utaženou levačku."

O nasazení Kúdely

„Chtěl bych vyzdvihnout jeho výkon. Šel do toho zápasu rovnýma nohama, nebylo to nic jednoduchého, on ale navázal na svůj výkon proti Teplicím a hrál skvěle. Vytrhl nám trn z paty.“

O významu výhry pro celý vývoj ligy

„Myslím, že v tuhle chvíli to pro ligu význam nijak zásadní nemá. Získali jsme tři body, samozřejmě s těžkým soupeřem, důležité je ale hlavně to, že nám neodskočili na víc bodů a srovnali jsme krok."

O stylu hry

„Utkání naznačilo, že když budeme hrát takový fotbal jako dnes a budeme na sebe nároční, bude se nám dařit. Naše cesta vede přes náročnost.“

O zraněném Delim

„Simon začal s týmem naplno trénovat až ve čtvrtek. Typologicky jsme ho chtěli na hřišti kvůli Krmenčíkovi. Simon chtěl hrát hrozně moc, i my jsme stáli hodně o to, aby hrál. Zkusili jsme, jestli to vydrží a bohužel ne.“

Slavia - Plzeň: 3:0! Hušbauer krásně našel Zmrhala, ten ještě pěkněji zakončil 720p 360p REKLAMA

O Zmrhalovi

„Jestli nasadit Zmrhala, nebo Balutu, bylo jedno z velkých témat. Alex hrál v Teplicích výborně, nakonec ale rozhodlo to, že do defenzivy mu to ještě někdy později sepne. A když má soupeř kvalitu, tak vás z nějaké situace může vytrestat. Jarda je s námi déle, lépe zná úkoly, navíc tyhle zápasy doma umí hrát. S ohledem na kraj s Řezníkem a Petrželou jsme se ale rozhodli pro Jardu.“

O nejbližší budoucnosti

„Teď je repre pauza, tam se rozprchne téměř celé mužstvo, takže těžko mluvit o Evropské lize. Bylo to ale podobné utkání těm, které nás čekají v Evropě. A i když je to 4:0, i s Plzní je to vlastně evropský zápas, je to silné mužstvo.“

Emoce v Edenu! Limberský vystartoval na sudího, Deli v euforii 360p REKLAMA