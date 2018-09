SESTŘIH: Sigma - Bohemians 2:3. Klokani předvedli velký obrat a slaví

"Prohráli jsme utkání, které se snad ani prohrát nedalo. Jednoznačná dominance první poločas, možná jsme mohli přidat ještě nějakou branku navíc. Druhý poločas jsme ale pykali za naprosto fatální chyby. Teď jsme v pozicích, které nejsou příjemné," zlobil se trenér Olomouce Václav Jílek.

Olomouc nastoupila v totožné sestavě jako ve čtvrtek v Seville včetně stoperů Poloma a Kotouče. Bohemians poprvé nasadili posilu Schumachera, do sestavy se vrátil kapitán Jindřišek a v útoku se objevili oba útočníci Juliš a Hilál.

V prvním poločase měli více ze hry domácí, kterým se v něm povedlo vstřelit dva góly. Ve čtvrté minutě měli domácí první větší šanci, kterou ale brankař Valeš vyrazil na roh. O minutu později po kombinaci v pokutovém území přistrčil Kalvach hezky míč na Plška, který se v zakončení nemýlil.

V 16. minutě Falta po individuální akci trefil pouze pravou tyč. Ve 20. minutě nařídil hlavní rozhodčí Julínek pokutový kop pro Olomouc za Vaníčkovu ruku při zpracování míče. Po kontrole videa své rozhodnutí potvrdil. K exekuci se postavil Nešpor a ránou k levé tyči zvýšil.

Hosté reagovali stažením Jindřiška, kterého nahradil Martin Hašek. O několik minut později se sám před brankařem ocitl domácí Nešpor, Valeš jeho šanci zneškodnil. Před koncem prvního poločasu měli největší šanci hosté, ale střela Martina Haška skončila na břevně.

"Před utkáním jsme se motivovali, že Olomouc má za sebou náročný program a kdy jindy tu vyhrát, než dnes. Jenže v první půli to byl pravý opak. Byli jsme pomalí jak pohybově, tak myšlením, všude jsme byli výrazně pozdě. Byli jsme v podstatě na ručník," připustil kouč Bohemians Martin Hašek.

Do druhé poloviny utkání vstoupili bojovněji hosté a tak se výkony na hřišti vyrovnali. V 56. minutě skončila střela Housky těsně nad. Hostům se zvýšení tlaku vyplatilo, když v 65. minutě našel Hilál střídajícího Nečase a ten poslal míč o odkryté branky.

Olomouci se kombinačně přestalo dařit a více ze hry tak v druhém poločase měli hosté. V 77. minutě Martin Hašek připravil míč pro Hilála a bahrajnský útočník střelou z vápna vyrovnal na 2:2. O dvě minuty později nezkušená domácí obrana propadla, Martin Hašek navedl míč z levé strany do pokutového území tváří v tvář překonal domácího Buchta a dokonal obrat.

"Dali jsme kontaktní gól a dostali jsme se na koně a Sigma se dostala úplně dolů. Jsme samozřejmě nesmírně šťastní, protože otočit z 0:2 na 3:2, to se mi stalo snad jenom jednou v mé trenérské kariéře. Co mám informaci, tak Bohemce se to povedlo poprvé v historii. Bez Hilála bychom to dneska nedokázali otočit. Doufám, že v Bohemce vydrží alespoň rok," dodal trenér Hašek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Plšek, 23. Nešpor Hosté: 65. Nečas, 77. Yusuf Helal, 79. M. Hašek Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Kotouč, Polom, Vepřek (C) – Kalvach – Zahradníček (80. Hála), Plšek, Houska (85. P. Dvořák), Falta – Nešpor (67. Yunis). Hosté: Valeš – M. Dostál, Krch (C), Šmíd, Schumacher – Záviška, Jindřišek (31. M. Hašek), F. Hašek, Vaníček (46. Nečas) – Juliš (64. Reiter), Yusuf Helal. Náhradníci Domácí: Reichl, Štěrba, Hála, Texl, Dvořák, Yunis, Manzia Hosté: Fryšták, Bartek, Reiter, Nečas, Vodháněl, Hašek Karty Domácí: Kalvach, Houska, Nešpor Hosté: Šmíd Rozhodčí Julínek – Podaný, Pochylý Stadion Andrův stadion, Olomouc Návštěva 3 729 diváků

