Blažek: Boj o titul? Slavia je nejsilnější. Sparta mě zklamala na Bohemce

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Dukla 2:0. Letenští po dvou ztrátách vydřeli povinnou výhru VŠECHNA VIDEA ZDE

Co říkáte na to, jak se Spartě daří od léta?

„Přál bych si, aby na tom Sparta byla lépe. Myslím si, že se jí moc nedaří. Vypadla z Evropské ligy. V domácí lize sice sbírá body, ale remizovala s mužstvy, se kterými by se normálně ztrácet nemělo. A to ještě nehrála se silným soupeřem, jako je Slavia a Plzeň. Asi to fakt bude na delší dobu.“

Udělaly na vás změny v týmu dojem? Co třeba nová stoperská dvojice Radakovič, Kaya?

„Co jsem měl možnost vidět zápasy, tak mi oba přišli nervózní. Uroš Radakovič je nejistý a Semih Kaya ztrácí rychlost. Ale to není jen o těchto dvou. Momentální fotbal Sparty se mi moc nelíbí. Přijde mi, jakoby hráči hráli jen na půl plynu. Svědčí o tom i to, že v reprezentaci není ani jediný zástupce klubu.“

Jaký zápas se vám vůbec nelíbil?

„Když jsem viděl zápas na Bohemce, tak bych si představoval v takovém šlágru zcela jiný výkon. Přišlo mi, že se hráči přizpůsobili soupeři. Klokanům chybělo několik hráčů ze základu a nakonec se Spartou uhráli remízu. Přitom si myslím, že slabší Bohemka v této sezoně už nebude, což se ukázalo v Olomouci, kde se jí pár hráčů vrátilo a ukázala svoji sílu.“

Může být strašákem i výsledek duelu Slavie s Plzní?

„Slavia Plzeň přejela, to je jasné, 4:0 je jednoznačná záležitost. Vypadá to, že bude mít v aktuální sezoně nejsilnější tým. Na druhou stranu bych nezatracoval Plzeň. Je to velmi zkušený tým, i když někteří říkají, že už starší. Budou hrát v Lize mistrů, tam si mohou uhrát nějaký dobrý výsledek, stoupne jim sebevědomí a budou opět na vlně, ze které klidně udělají další titul.“

Nebude to spíš pro Slavii a Plzeň v lize těžší, když budou hrát na podzim i evropské poháry?

„Toho bych se vůbec nebál. Zkušenosti z velkých pohárových zápasů hráčům naopak dost pomůžou. Kluci v obou týmech jsou navíc fyzicky dobře připravení. Nejdůležitější bude, aby se všem vyhnula zranění. Jen mě mrzí, že my sparťané se na to budeme dívat jen v televizi a budeme se modlit, aby to za rok vyšlo.“

Kdybyste si měl nyní po sedmi odehraných kolech tipnout, kdo je největší favorit na zisk titulu, kdo by to byl?

„Slavia a Plzeň.“

A Sparta?

„Chci tomu věřit, že by to byla ona, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Třeba se vše za čtyři kola změní a bude to jiný příběh, ale nyní to tak nevidím.“