Skuhravý končí v Opavě z rodinných důvodů. Děkujeme s úctou, řekl šéf

„S trenérem Romanem Skuhravým jsme měli jedinečnou dohodu, a to, že spolupráci může kdykoliv ukončit z rodinných důvodů. Na začátku týdne nás požádal, zda by ji mohl využít. My jsme jeho požadavku, i když velice neradi, vyhověli,“ řekl na oficiálním webu klubu předseda představenstva SFC Opava Marek Hájek.

Třiačtyřicetiletý Skuhravý byl v Opavě od roku 2016. V první sezoně už sahal po postupu a dovedl tým do finále poháru. V následné sezoně suverénně vyhrál druhou ligu a dovedl Opavu po 13 letech zpátky do nejvyšší soutěže. Z dosavadních sedmi kol nejvyšší soutěže získal s Opavou čtyři body, o víkendu Slezané v brněnském azylu překvapivě porazili Jablonec.

„Spolupráce s trenérem Roman Skuhravým byla pro náš klub velkým přínosem a vyústila v postup do nejvyšší soutěže. S velkou úctou mu za odvedenou práci děkujeme. Více tuto záležitost, s přihlédnutím, že jde o rodinné důvody, nebudeme komentovat. Případné další a bližší vyjádření jsou věcí trenéra Skuhravého,“ připomněl Hájek.

Klub jednal s dvěma možnými nástupci, nakonec padla volba na Kopeckého. „Jedná se o trenéra, který prošel první ligou jako hráč i trenér. Je naladěn na stejné vlně jako Roman Skuhravý. Navíc byl u nás v Opavě na stáži,“ prozradil generální manažer Opavy Alois Grussmann.