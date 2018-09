Opavské slzy za Skuhravého. Bylo to brutálně dojemné, líčí boss Hájek

Proč končí kouč Skuhravý?

„Jeho rodinná situace vyústila v tohle rozhodnutí. Není za tím nic jiného. Byli jsme domluvení, že když něco takového nastane, nebudeme mu bránit v odchodu. Samozřejmě jsme ho lámali, ať vydrží aspoň do konce podzimu, ale nešlo to. Dva a půl roku byl šest set kilometrů od domova, dostal se tam jednou za čtrnáct dní. Ale kdybyste viděl, v jakém stavu teď přijel… Nemohl pokračovat dál.“

Jak proběhla rozlučka s hráči?

„Ani to nemohl říct, úplně se zajíkal. Bylo to až brutálně dojemné. Já jsem empatický člověk, ještě teď to nemůžu rozdýchat. Byli jsme tady velká rodina. Měl jsem s ním nadstandardní vztah. Tohle se snad nikde jinde nevidí.“

Vyrovná se s tím mužstvo?

„Je to obrovský zásah. Tohle nebyl plán, ani cíl. Načasování je špatné. Vazba mezi trenérem a hráči byla neskutečná. Všichni to těžce nesou. Na druhou stranu jsou profíci, musí se s tím vyrovnat. Od zítřka povede tým Ivan Kopecký, který u nás byl na stáži a manažer Lojza Grussmann s ním už dřív komunikoval. Už před dvěma lety byl jednou z variant.“

Víte o tom, že by měl Skuhravý nové angažmá blíž domovu?

„Zatím ho stoprocentně nemá. Nechci, aby vznikaly takové konspirace. Ale teď mu asi všechny kluby volají. (úsměv) Každý tým by ho asi chtěl. On sám řekl, že až malý vyroste, bude možná zpátky v Opavě.“