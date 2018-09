Mebrahtu: Věřím, že má šance v áčku přijde, dát za Spartu gól je čest

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Loko Vltavín - Sparta 3:1, za hosty se trefil Mebrahtu VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak jste spokojený se svým prvním vystoupením za sparťanské áčko?

Bohužel jsem zklamaný, že jsme nedokázali vyhrát. Co se týče mě osobně, tak jsem rád, že jsem vydržel celých devadesát minut a dokázal se gólově prosadit.

Jste tedy připravený nastoupit do ligového zápasu?

Ano, vydržel jsem celý zápas a věřím, že si brzy zahraji i v lize.

Jak jste se cítil poté, co jste vstřelil první gól za Spartu?

Skvěle. Je to pro mě čest, dát gól za takto velký klub. Doufám, že to je jen začátek a další góly přijdou.

Myslíte si, že je nyní vaše šance na to, dostat se do sestavy áčka větší?

Doufám. Všechno, co můžu udělat, je ukázat na hřišti trenérovi a týmu, že můžu být přínosem. Mým úkolem je dávat góly a to je věc, kterou se snažím dělat. Nakonec je samozřejmě na trenérovi, koho postaví do základní sestavy. Jsem nyní šťastný, že jsem mohl dát svůj první gól za Spartu a snad to tak půjde i dál.

Věříte, že můžete posadit Šurala nebo Tetteha na lavičku?

Záleží to jen na mně. Když budu v pohodě, zdravý a budu dávat góly, tak věřím, že mě trenér postaví i v áčku. Má šance přijde a věřím, že se mi ji podaří využít.

Před Spartou jste strávil nějaký čas v Mladé Boleslavi. Co říkáte na českou ligu?

Je to těžká soutěž. Celkově ve FIFA žebříčku je česká liga relativně vysoko. Jsem tu dva roky, získal jsem nějaké zkušenosti a věřím, že je nyní budu moc využít ve Spartě.

Měl jste nějaké další nabídky, kromě Sparty?

Musím říct, že měl. Ale nakonec pro mě byla nejzajímavější nabídka Sparty. Hrát za tak velký klub, bojovat o tituly a hrát Evropské soutěže je sen každého fotbalisty. To byl důvod, který rozhodl o tom, proč jsem tady.

Jak si vysvětlujete, že jste prohráli s týmem z třetí ligy?

Samozřejmě výsledek není dobrý. Na druhou stranu jsme měli mnoho šancí, které jsme bohužel neproměnili. Zároveň jsme měli v sestavě i řadu mladých kluků, kteří museli hrát proti dospělým chlapům. Ale to nás samozřejmě neomlouvá, ten výsledek měl být jiný.

