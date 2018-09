Šok! Skuhravý bude trénovat Duklu. Neudělal jsem nic špatného, říká

Myslel si, že si dá oraz, zrelaxuje v rodinném kruhu. Možná až do zimy. Nic takového se nekoná. Třiačtyřicetiletý Skuhravý se znovu hrne do práce. Cestou z Opavy domů do Jablonce k němu přilétla nabídka z Dukly Praha, kdy před lety krátce působil.

Klub z Julisky na něj udělal dojem. „Tam jsem pochopil součinnosti a to, jak se dá fotbal dělat. Potom jsem se mohl posunout dál. Není to z mé strany žádný kalkul,“ připomněl postavení mužstva v tabulce a nulový bodový zisk po sedmi kolech.

Skuhravého láká koncepční práce, o které debatoval se členy vedení Günterem Bittengelem a Michalem Šrámkem. „To je pro mě to nejdůležitější,“ vzkázal s tím, že nyní je na tahu Opava.

Ve Slezsku mu pořád běží smlouva, kterou je třeba ukončit. To by však měla být formalita, vedení SFC nebude svému bývalému trenérovi házet klacky pod nohy. Ví, co pro klub odvedl a že úspěšné angažmá ukončil jen kvůli rodině.

Té chce být Skuhravý nablízku. V Praze bydlet nebude, chystá se z Jablonce dojíždět. Podobný režim, jen v opačném gardu, má kolega Petr Rada. „Platí, že chci pracovat a žít s rodinou. Tu musím živit. Na tom se nic nemění. Situace není jednoduchá, ale nikdy jsem neřekl, že chci odpočívat. Nečekal jsem, že nabídka přijde tak brzy,“ vysvětloval Skuhravý.

Pochopí však opavští fanoušci, že jejich oblíbenec půjde trénovat konkurenta v boji o záchranu? Tohle se jim bude těžko kousat. „Etický pohled je nejdůležitější, ale absolutně jsem neudělal nic špatného. Na opavské příznivce nikdy nezapomenu, jenže na tyhle věci se nemůžu ohlížet. To jsem se v životě naučil,“ nedělá si z toho hlavu. „Chci trénovat v Dukle,“ zdůraznil.