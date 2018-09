Změny v Příbrami. Za Matouška Mingazov, přijde i zkušený Holek

Jan Matoušek přestoupil do Slavie za 40 milionů • Michal Beránek (Sport)

Přesun Jana Matouška z Příbrami do Slavie ještě teď v létě se nezdá jako příliš reálná možnost • Jaroslav Legner (Sport)

Fotbalisty Příbrami posílí ofenzivní záložník Ruslan Mingazov. Turkmenský reprezentant přichází na půlroční hostování ze Slavie a měl by pomoci nahradit klíčového hráče Jana Matouška, který přestoupil právě do Edenu. Na půl roku jde do Příbrami hostovat i liberecký útočník Radek Voltr. Středočeši se navíc dohodli na angažmá se zkušeným stoperem Mariem Holkem, který doléčuje zranění.